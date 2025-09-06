Mister Piovani si è concesso ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria dell'Inter Women contro la Fiorentina. “C’è tanta soddisfazione perché le ragazze hanno dato l'ennesima dimostrazione di farsi trovare pronte in partite importanti, oggi lo era e sono state brave a partire subito molto forte", esordisce Piovani.

"Abbiamo trovato il primo gol con un po’ di fortuna però abbiamo gestito bene la partita e abbiamo portato a casa questi tre punti importantissimi. Dico sempre alle mie ragazze che l'avversario più pericoloso siamo noi stessi - ha poi aggiunto -. Se noi giochiamo come sappiamo possiamo mettere in difficoltà chiunque. La Fiorentina è una grande squadra. Se abbiamo vinto con loro stasera è perché le ragazze hanno fatto qualcosa di più".

"Noi insieme allo staff cerchiamo di aiutarle, cerchiamo di farle crescere quotidianamente, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento per provare a fargli fare il salto di qualità - conclude -. Devo dare i meriti alle mie ragazze per quello che hanno fatto perché io le vedo tutti i giorni e per quello che vedo buttano sempre il cuore oltre l'ostacolo, questo per me è una soddisfazione enorme".