Dopo la vittoria per 2-1 ottenuta sabato scorso in casa del Genoa, le Inter Women scenderanno di nuovo in campo il prossimo sabato 2 maggio alle 18.30 per il derby di Milano all'Arena Civica. Appuntamento che la squadra di casa sta già preparando in gran stile per aiutare le ragazze di Piovani a tingere di nerazzurro la città. Prima di godersi la stracittadina tra le due milanesi, l'Inter dà appuntamento ai suoi tifosi alle 17.30 con il gioco "19.08 o’clock", format attraverso il quale il club darà ai suoi tifosi la possibilità di vincere la maglia gara Home! Per l'evento più iconico dello sport di Milano, l'Inter affida il compito di divulgare gli inviti alla leggenda per eccezione: capitan Zanetti.

L'oggi vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha chiamato all'Arena Civica i tifosi del Biscione a supportare le ragazze, momentaneamente seconde in classifica, nella sfida più sentita di Milano: "Sabato all’Arena, partita importantissima: il derby femminile, Inter-Milan. Non puoi mancare, ci vediamo prima così da poter fare tante foto e autografi. Forza Inter sempre", ha detto l'ex capitano nel post social pubblicato dal club.