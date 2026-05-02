Dopo aver conquistato aritmeticamente la seconda qualificazione consecutiva alla Women's Champions League, l'Inter Women di Gianpiero Piovani è attesa dal derby contro il Milan, il cui calcio d'inizio è in programma alle ore 18:30 all'Arena Civica di Milano. Questo turno potrebbe rivelarsi decisivo per l'assegnazione del titolo, con la Roma capolista avanti di sei lunghezze e contemporaneamente impegnata contro la Ternana.

Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Suzanne Bakker per la stracittadina al femminile:

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 27 Csiszar, 10 Magull, 8 Vilhjalmsdottir, 22 Schough; 31 Wullaert, 7 Bugeja.

In panchina: 23 Ivarsdottir, 34 Ferraro, 3 Bowen, 9 Polli, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 18 Glionna, 19 Paz, 20 Detruyer, 29 Giudici, 44 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

MILAN (4-3-3): 1 Giuliani; 2 Koivisto, 25 De Sanders, 23 Piga, 21 Keijzer; 8 Arrigoni, 12 Mascarello, 11 Grimshaw; 10 Van Dooren, 99 Dompig, 7 Kyvag.

In panchina: 13 Estevez, 24 Tornaghi, 5 Cernoia, 6 Sorelli, 15 Stokic, 17 Sesay, 18 Renzotti, 39 Donolato, 80 Kamczyc.

Coach: Suzanne Bakker