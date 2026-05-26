In tantissimi concordano: Josep Martinez sarà il portiere titolare dell'Inter per la prossima stagione. Dopo due anni da vice-Sommer, quindi, lo spagnolo è pronto a prendersi la responsabilità di difendere la porta nerazzurra.

Ma è la scelta corretta? Il quesito è d'obbligo e la partita di Bologna ha lasciato più di un quesito da risolvere alla dirigenza e a Chivu.