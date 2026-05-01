Nell'ultima puntata del Salotto di FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato le ultime novità legate all'inchiesta sul terremoto arbitrale, con alcuni riferimenti al "coinvolgimento mediatico" dell'Inter.

Spazio anche al futuro nerazzurro e alle possibili strategie sul mercato dei dirigenti in vista dell'estate. Oaktree infatti avrebbe stanziato un budget ben preciso, con l'Inter chiamata eventualmente ad aumentarlo con alcune cessioni. E occhio al futuro di Pepo Martinez tra i pali. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 01 maggio 2026 alle 17:12
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.