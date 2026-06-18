Appuntamento pomeridiano con il Salotto di FcInterNews alle 19. Spazio inevitabile alla notizia di giornata con l'incontro tra Inter e Atalanta per Palestra. Si registrano passi in avanti importantissimi, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. E Chivu viene blindato da Oaktree.
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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 18 giugno 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
autore
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
Altre notizie - In Primo Piano
Rivivi la diretta! OAKTREE alza la VOCE (FINALMENTE)! HATERS a tacere: PALESTRA è il REGALO SCUDETTO a CHIVU
Altre notizie
Venerdì 19 giu
- 19:00 liveCosa MANCA per PALESTRA! DE VRIJ verso l'ADDIO? CLAMOROSO NICO PAZ: può CAMBIARE TUTTO!
- 18:51 Braglia non ha dubbi: "La Juve darà del filo da torcere all'Inter"
- 18:36 Chivu rinnova, Callegari: "Ora l'Inter deve avere un'ambizione"
- 18:22 Como, Rodriguez: "In Italia calcio difensivo. Fabregas? Persona alla mano"
- 18:07 Calhanoglu punta il primo gol Mondiale: col Paraguay grande chance
- 17:53 L'U17 regina d'Europa accolta in Senato, La Russa: "Siete una speranza"
- 17:38 Costacurta e il rigore sbagliato da Esposito a Zenica: "Esempio di ipocrisia"
- 17:23 UFFICIALE - Bianco non è più l'allenatore del Monza: il comunicato
- 17:11 Palestra da record: sarebbe il terzino più costo della storia della Serie A
- 16:58 Dall'U17 all'U15: gli impegni del Settore Giovanile nerazzurro nel weekend
- 16:43 Bonanni: "Tanti 50 milioni per Palestra, mi auguro continui come ha fatto"
- 16:29 AS - Mourinho spinge per Bastoni, ma l'Inter non farà sconti: il punto
- 16:15 L'Italia U19 di Bollini in stage di preparazione per gli Europei: quanta Inter!
- 16:01 Romano: "Celik-Roma, rinnovo a un passo". In inverno lo seguiva l'Inter
- 15:48 De Vrij attratto dal Panathinaikos: i dettagli dell'offerta
- 15:33 Inter, si accende l'interesse di alcuni club di Serie B per il 2008 Lizzi
- 15:19 L'U20 ha il 'nuovo' terzino sinistro: Sorino sarà promosso dall'U18
- 15:05 Dalla Croazia - Sucic convince: per i media è "il nuovo Brozovic"
- 14:54 Topalovic: "Sono felice per ogni minuto in prima squadra all'Inter"
- 14:42 Inter, donata una maglia autografata al Museo del Vajont
- 14:30 SM - Da Palestra a De Vrij, il punto sul mercato dell'Inter
- 14:16 Perché l'Inter ha puntato su Provedel: valutazioni oltre i numeri (positivi)
- 14:01 Candela: "Roma, dopo la Champions l'obiettivo è lottare con l'Inter"
- 13:48 PODCAST - Di Marzio: "De Vrij, nelle ultime ore nuovi contatti"
- 13:35 Anderson e Tonali potrebbero sbloccare l’operazione Curtis Jones
- 13:21 L'impatto di Palestra sul bilancio dell'Inter: sarebbe al terzo posto
- 13:07 Graziani: "Assurdi 50 mln per Palestra. Marotta e Ausilio, non spendeteli"
- 12:52 Inter e Napoli, la rivalità si sposta sul terreno legale
- 12:45 Moretto: "Inter, De Vrij via al 99%. Prende quota una soluzione all'estero"
- 12:40 Turchia, Montella: "Feriti dal caos creato, serve più rispetto per la squadra"
- 12:35 BN - Palestra-Inter, ultimi passi. Per l'Atalanta plusvalenza netta
- 12:26 Akanji: "Felice per il rinnovo di Chivu, adoro lavorare con lui"
- 12:12 Croazia, Dalic loda la prestazione di Sucic con l'Inghilterra: "Brillante"
- 12:00 videoL'INTER fa doppietta: CHIVU più PALESTRA. E magari un giorno ci ricorderemo del 18 GIUGNO 2026
- 11:55 L'Inter rende omaggio a Igor Protti: "Grande giocatore del calcio italiano"
- 11:49 Materazzi ne ha per tutti: "Benitez il più scarso. Juve? Col Var avrei vinto molto di più"
- 11:37 Hakimi, guai giudiziari: respinto l'appello nel processo per stupro
- 11:23 Svizzera, Akanji: "Ho cercato di dire a tutti di non perdere la testa"
- 11:09 Zanetti a Savona per una serata dedicata alla sua fondazione
- 10:55 Akanji gonfia il petto: grande prova contro la Bosnia
- 10:41 Materazzi, che frecciata: "Ibra il più grande interista della storia con quel che sta combinando"
- 10:32 Da Bergamo - Un ultimo piccolo sforzo e Palestra sarà dell'Inter
- 10:18 Palestra, saranno ore di contatti. Per Curtis Jones serve ancora pazienza
- 10:04 CdS - Nico Paz, cambia tutto: il Real lo rivende a 60 milioni. In Premier?
- 09:50 TS - De Vrij-Inter, doppia strategia tra le parti. Torna Pavard? No di Chivu
- 09:36 Sukur: "Calhanoglu leader eccezionale. I miei anni in Italia meravigliosi"
- 09:22 È morto Igor Protti: "Il viaggio è arrivato al fischio finale"
- 09:08 Palestra-Inter, non ancora chiusa. Ma c'è un'intenzione condivisa
- 08:54 TS - Inter, c'è un reparto per il quale non c'è fretta: il punto
- 08:40 TS - Chivu, rinnovo sulle orme di Inzaghi. Ora il tecnico...
- 08:30 CdS - Palestra-Inter, si andrà oltre quota 50 milioni: i dettagli
- 08:20 GdS - Inter in ritiro già con tre innesti. Chivu avrà quasi tutta la rosa
- 08:10 GdS - Palestra, ecco cosa ha convinto Oaktree: si chiude settimana prossima
- 08:00 Mondiali 2026: Messico avanti, goleada Canada ma Koné fa crac
- 00:00 La Palestra di Chivu
Giovedì 18 giu
- 23:50 Zenga su Palestra: "50 milioni sono troppi". Minotti replica: "Li vale"
- 23:46 SI - De Vrij verso l'addio all'Inter: restano vive due piste all'estero
- 23:36 SI - 65 milioni di sterline dalla Premier, ma Palestra aspetta l'Inter
- 23:28 Romano: "Inter-Palestra più vicini, si lavora per limare le cifre"
- 23:20 Sky - Tutto fatto per Palestra all'Inter, si chiude a inizio settimana: i dettagli
- 23:00 La Svizzera di Akanji a valanga sulla Bosnia, finisce 4-1. Decisivo Mazambi
- 22:45 Gravina rivela: "Mancini mi chiese di tornare, ma avevo già scelto Gattuso"
- 22:20 Olimpia Milano Campione d'Italia, arrivano i complimenti social dell'Inter
- 21:57 Costa D'Avorio, Wahi ottiene il visto: contro la Germania ci sarà
- 21:42 L. Amoruso sicuro: "Palestra-Inter si farà, anche per 50 milioni"
- 21:27 Sky - Palestra, si parte da una base di 43 milioni. Decisivi i bonus
- 21:23 Chivu: "Voglio far tornare qualcosa a un club che mi ha dato tanto"
- 20:59 Aldo Serena durissimo con Ibrahimovic: "L'antitesi del dirigente capace"
- 20:45 Chivu rinnova con l'Inter, l'agente: "Traguardo speciale. Soddisfazione enorme"
- 20:20 Mondiale, pari tra Repubblica Ceca e Sudafrica: qualificazione in salita