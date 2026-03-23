All'indomani di Fiorentina-Inter, il presidente Marotta sceglie ancora il profilo basso e respinge le polemiche sul mondo arbitrale. La squadra nerazzurra, in netto calo fisico, chiude prima della sosta nazionali a +6 sul Milan e a +7 sul Napoli quando all'appello mancano 8 giornate alla fine.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Segui la diretta
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 23 marzo 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.