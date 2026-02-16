Antonio Cassano elogia sia Inter e Juve per il derby d'Italia messo in scena a San Siro sabato scorso: "La partita mi è piaciuta tanto, entrambe le squadre sono state coraggiose - ha detto FantAntonio a ìViva E Futbol' -. La Juve non meritava di perdere, anzi meritava di vincere con l'uomo in meno per quello che ha fatto, con Spalletti fa un grande calcio. L'Inter ha fatto una gara meno bella rispetto alle ultime uscite. Però io sono convinto che la partita l'ha vinta Chivu che, a un certo punto, ha giocato con due registi come Zielinski e Calhanoglu, tre attaccanti più Diouf che attaccava dalla destra. Un 4-2-4 coraggioso, Chivu ha ribaltato la partita anche grazie a Pio Esposito.