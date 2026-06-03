Spazio alle ultimissime di calciomercato con l'agente di Palestra a Milano per incontrare l'Inter, decisa ad affondare il colpo sull'esterno azzurro dell'Atalanta, considerato l'erede sulla destra di Dumfries, promesso sposo del Real Madrid. Tutti gli aggiornamenti in diretta nel Salotto di FcInterNews.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 03 giugno 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.