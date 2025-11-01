Grande vittoria per l'Inter Primavera di Carbone, che schianta 4-0 il Frosinone in casa. Dopo una mezz'ora senza grandi emozioni, ha sbloccato la partita capitan Cerpelletti, protagonista assoluto. Solo il palo ha impedito a Kukulis di trovare il raddoppio prima dell'intervallo. Nella ripresa è stato un monologo dei nerazzurri, che hanno trovato i gol di Pinotti, Iddrissou e Zouin. Da segnalare anche una grande parata di Taho, che ha impedito ai ciociari di portarsi sull'1-2. Per la squadra di Carbone è la terza vittoria consecutiva in campionato.

IL TABELLINO

INTER-FROSINONE U20 4-0

Marcatori: Cerpelletti (27'), Pinotti (54'), Iddrissou (67'), Zouin (75')

INTER U20 (4-3-3): Taho; Marello, Mackiewicz (dal 66' Peletti), Breda, Ballo; Putsen, Cerpelletti (dal 57' Mancuso), Zanchetta (dal 46' La Torre); Zouin (dal 75' Humanes), Kukulis (dal 57' Iddrissou), Pinotti. A disposizione: Galliera, Della Mora, Romano, El Mahboubi, Williamson, Pavan. Allenatore: Benny Carbone

FROSINONE U20 (4-3-3): Lolic; Luchetti (dal 70' Cichero), Obleac, Pelosi, Ndoye (dall'82 Colafrancesco); Ceesay (dal 57' Colley), Molignano, Toci; Schietroma, Mboumbou (dal 70' Majdenic), Befani (dal 70 Lohmatov) . A disposizione: Di Giosia, Rodolfo, Fiorito, Pantano, Zorzetto, Buonasera. Allenatore: Giancarlo Marini

Ammoniti: Molignano, Luchetti, Mboumbou (F)

Arbitro: Maksym Frasynyak (sez. di Gallarate)

Assistenti: Bruno Galigani (sez. di Sondrio) e Alessandro Cassano (sez. di Saronno)

RIVIVI IL LIVE

90'+3 - Fischia tre volte Frasynyak: finisce 4-0 per l'Inter!

90' - Tre di recupero.

87' - Scorrono gli ultimi minuti di una partita che sostanzialmente non ha più nulla da dire. Le squadre attendono solo il triplice fischio.

82' - Ndoye lascia il campo per Colafrancesco. Si tratta dell'ultima sostituzione.

81' - Iddrissou sfiora la manita. Solo a centro area non inquadra lo specchio di testa.

75' - L'autore del gol Zouin lascia il campo a Humanes.

IL GOL - Conduce Iddrissou, che serve sulla destra Zouin. Il tiro del marocchino non è perfetto ma Lolic non riesce a parare da distanza ravvicinata. 4-0 e titoli di coda sulla sfida.

75' - Zouin! Gol del 4-0 per l'Inter! Dilagano i ragazzi di Carbone.

74' - Triplo cambio per Marino. Escono Luchetti, Mboumnou e Befani, dentro Majdenic, Cichero e Lohmatov

69' - Ammonito Luchetti, che stende Zouin lanciato in contropiede.

IL GOL - Palla lunga sul centravanti nerazzurro, che fa tutto da solo. Si gira alla grande su Obleac, scappa via in velocità e questa volta non sbaglia. Lolic battuto e partita in ghiaccio.

67' - GOL DELL'INTER!!! La chiude Iddrissou!

65' - Ammonito Mboumbou, autore di un fallo in scivolata su Putsen. Intanto Carbone manda in campo Peletti per Mackiewicz

63' - Occhio al Frosinone! Schietroma calcia da posizione laterale e colpisce il palo. Sulla respinta la sfera arriva a Toci, che calcia a botta sicura dal limite dell'area. Taho recupera la posizione con un balzo felino e respinge, grandissima parata.

60' - Gigantesca chance sprecata da Iddrissou. Il neoentrato scappa via alle spalle della difesa ciociara e si presenta a tu per tu con Lolic. Il portiere esce e in spaccata respinge, ma Iddrissou doveva assolutamente chiudere i conti con il gol del 3-0.

57' - Valzer di cambi. In casa Inter dentro Mancuso per Cerpelletti e Iddrissou per Kukulis. Il Frosinone invece manda in campo Colley per Ceesay.

IL GOL - Zouin incontenibile in questo avvio di ripresa. Ancora una volta l'ala destra nerazzurra brucia Ndoye e crossa. Kukulis impatta bene, ma Lolic riesce a respingere in qualche modo sulla linea di porta. Il pallone resta lì e Pinotti non deve far altro che insaccare a porta vuota. Ottimo inizio di secondo tempo per gli uomini di Carboni.

54' - GOOOOOOL DELL'INTER! PINOTTI! Raddoppio della primavera nerazzurra!

52' - Ballo tira, servito da Zouin. Palla che non supera la difesa ospite e viene respinta.

51' - Pare essersi ristabilito il giocatore degli ospiti.

50' - Infortunio per Ndoye. Il terzino del Frosinone resta a terra dopo il mancato intervento su Zouin.

47' - Primo tiro della ripresa che porta la firma di Ceesay. Palla debole e lontana dalla porta di Taho.

14.04 - Si riparte: è iniziato il secondo tempo di Inter-Frosinone U20. Carbone manda in campo La Torre, prende il posto di Zanchetta.

Primo tempo ben giocato dall'Inter Primavera di Carbone. I nerazzurri hanno sicuramente approcciato bene la partita, gestendo il pallone e tenendo alto il baricentro. Per sbloccare la gara però è servito un super gol di capitan Cerpelletti. Il centrocampista ha calciato a giro dopo un bello slalom, trovando l'incrocio dei pali. Pochi istanti più tardi la possibilità di raddoppiare, con il colpo di testa di Kukulis che si è spento sul palo. Nel finale ancora una palla gol con Pinotti, che non ha trovato la porta. Per il Frosinone da segnalare solo un tiro a giro fuori, al 43', di Schietroma.

45' - Fischia due volte Frasynyak. Non c'è recupero. Il primo tempo finisce 1-0.

44' - Anche l'Inter pericolosa. Zouin crossa, Pinotti calcia di controbalzo in girata. Palla alta. Non era facile ma Pinotti poteva fare sicuramente meglio, da solo nel cuore dell'area di rigore

43' - Prima grande chance per gli ospiti. Schietroma porta palla e converge sul sinistro. Il tiro a giro non trova la porta per poco. Brivido per Taho.

35' - Primo giallo della gara. Molignano stende Zanchetta, inevitabile il cartellino.

34' - Timido squillo del Frosinone. Befani calcia da lontano, palla altissima.

32' - Palo di Kukulis! Inter vicinissima al 2-0. Ballo rientra sul sinistro e crossa bene. L'attaccante lettone senza saltare colpisce forte, la palla colpisce la base del palo alla sinistra di Lolic. Ottima Inter ora.

IL GOL - Che gol ha fatto Cerpelletti! Primo gol in Primavera per lui. Il centrocampista e capitano nerazzurro parte da posizione defilata sulla destra, salta tre avversari e calcia a giro. Pennellata stupenda che Lolic può solo guardare, con la palla all'incrocio dei pali.

27' - GOOOOOL DELL'INTER, NERAZZURRI IN VANTAGGIO! MAGIA DI CERPELLETTI!

25' - Prova a farsi vedere il Frosinone. Brutto cross dalla trequarti per Toci e ciociari che non riescono a rendersi pericolosi.

23' - Inter pericolosa: Pinotti si accentra e lascia partire il cross. Non ci arriva nessuno, ma Lolic si fa sorprendere e lascia lì il pallone dopo la parata. Ndoye spazza in angolo.

19' - Colpo di testa di Kukulis, su calcio d'angolo battuto bene da Zanchetta. Impatto con il pallone non perfetto e tiro sopra la traversa.

16' - Cross di Zouin, morbido sul secondo palo. Pinotti salta ma la palla sfila sopra la sua testa e si spegne sul fondo.

14' - Ritmi abbastanza bassi in questo avvio, prevale l'equilibrio.

9' - Pinotti passa sulla destra lungo la linea di fondo. Il cross arriva a Zouin sul secondo palo, che calcia di controbalzo. Palla respinta da Ndoye.

6' - L'Inter pressa molto alta: Lolic costretto a un rinvio impreciso, palla che torna alla squadra di Carbone.

3' - Primo tiro dell'Inter: Kukulis calcia dal limite, servito da Cerpelletti, oggi mezzala. Tutto fermo però: il capitano dell'Inter è in fuorigioco.

1' - Inizia la partita! Primo pallone per i nerazzurri

13.00 - Squadre in campo al Konami Football Center. A breve il fischio d'inizio. Qualche minuto di ritardo rispetto alla tabella di marcia.

L'Inter Primavera di Benny Carbone ospita il Frosinone nella decima giornata del Campionato Primavera 1. Dopo un avvio claudicante, i nerazzurri hanno vinto le ultime due partite disputate e cercano il tris contro i ciociari. Dall'altra parte, i giallazzurri di mister Giancarlo Marini sono reduci dalla vittoria, in infrasettimanale, in Coppa Italia contro la Ternana. Calcio d'inizio alle ore 13.00, ecco le formazioni ufficiali.