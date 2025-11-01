Grande vittoria per l'Inter Primavera di Carbone, che schianta 4-0 il Frosinone in casa. Dopo una mezz'ora senza grandi emozioni, ha sbloccato la partita capitan Cerpelletti, protagonista assoluto. Solo il palo ha impedito a Kukulis di trovare il raddoppio prima dell'intervallo. Nella ripresa è stato un monologo dei nerazzurri, che hanno trovato i gol di Pinotti, Iddrissou e Zouin. Da segnalare anche una grande parata di Taho, che ha impedito ai ciociari di portarsi sull'1-2. Per la squadra di Carbone è la terza vittoria consecutiva in campionato.
IL TABELLINO
INTER-FROSINONE U20 4-0
Marcatori: Cerpelletti (27'), Pinotti (54'), Iddrissou (67'), Zouin (75')
INTER U20 (4-3-3): Taho; Marello, Mackiewicz (dal 66' Peletti), Breda, Ballo; Putsen, Cerpelletti (dal 57' Mancuso), Zanchetta (dal 46' La Torre); Zouin (dal 75' Humanes), Kukulis (dal 57' Iddrissou), Pinotti. A disposizione: Galliera, Della Mora, Romano, El Mahboubi, Williamson, Pavan. Allenatore: Benny Carbone
FROSINONE U20 (4-3-3): Lolic; Luchetti (dal 70' Cichero), Obleac, Pelosi, Ndoye (dall'82 Colafrancesco); Ceesay (dal 57' Colley), Molignano, Toci; Schietroma, Mboumbou (dal 70' Majdenic), Befani (dal 70 Lohmatov) . A disposizione: Di Giosia, Rodolfo, Fiorito, Pantano, Zorzetto, Buonasera. Allenatore: Giancarlo Marini
Ammoniti: Molignano, Luchetti, Mboumbou (F)
Arbitro: Maksym Frasynyak (sez. di Gallarate)
Assistenti: Bruno Galigani (sez. di Sondrio) e Alessandro Cassano (sez. di Saronno)
RIVIVI IL LIVE
90'+3 - Fischia tre volte Frasynyak: finisce 4-0 per l'Inter!
90' - Tre di recupero.
87' - Scorrono gli ultimi minuti di una partita che sostanzialmente non ha più nulla da dire. Le squadre attendono solo il triplice fischio.
82' - Ndoye lascia il campo per Colafrancesco. Si tratta dell'ultima sostituzione.
81' - Iddrissou sfiora la manita. Solo a centro area non inquadra lo specchio di testa.
75' - L'autore del gol Zouin lascia il campo a Humanes.
IL GOL - Conduce Iddrissou, che serve sulla destra Zouin. Il tiro del marocchino non è perfetto ma Lolic non riesce a parare da distanza ravvicinata. 4-0 e titoli di coda sulla sfida.
75' - Zouin! Gol del 4-0 per l'Inter! Dilagano i ragazzi di Carbone.
74' - Triplo cambio per Marino. Escono Luchetti, Mboumnou e Befani, dentro Majdenic, Cichero e Lohmatov
69' - Ammonito Luchetti, che stende Zouin lanciato in contropiede.
IL GOL - Palla lunga sul centravanti nerazzurro, che fa tutto da solo. Si gira alla grande su Obleac, scappa via in velocità e questa volta non sbaglia. Lolic battuto e partita in ghiaccio.
67' - GOL DELL'INTER!!! La chiude Iddrissou!
65' - Ammonito Mboumbou, autore di un fallo in scivolata su Putsen. Intanto Carbone manda in campo Peletti per Mackiewicz
63' - Occhio al Frosinone! Schietroma calcia da posizione laterale e colpisce il palo. Sulla respinta la sfera arriva a Toci, che calcia a botta sicura dal limite dell'area. Taho recupera la posizione con un balzo felino e respinge, grandissima parata.
60' - Gigantesca chance sprecata da Iddrissou. Il neoentrato scappa via alle spalle della difesa ciociara e si presenta a tu per tu con Lolic. Il portiere esce e in spaccata respinge, ma Iddrissou doveva assolutamente chiudere i conti con il gol del 3-0.
57' - Valzer di cambi. In casa Inter dentro Mancuso per Cerpelletti e Iddrissou per Kukulis. Il Frosinone invece manda in campo Colley per Ceesay.
IL GOL - Zouin incontenibile in questo avvio di ripresa. Ancora una volta l'ala destra nerazzurra brucia Ndoye e crossa. Kukulis impatta bene, ma Lolic riesce a respingere in qualche modo sulla linea di porta. Il pallone resta lì e Pinotti non deve far altro che insaccare a porta vuota. Ottimo inizio di secondo tempo per gli uomini di Carboni.
54' - GOOOOOOL DELL'INTER! PINOTTI! Raddoppio della primavera nerazzurra!
52' - Ballo tira, servito da Zouin. Palla che non supera la difesa ospite e viene respinta.
51' - Pare essersi ristabilito il giocatore degli ospiti.
50' - Infortunio per Ndoye. Il terzino del Frosinone resta a terra dopo il mancato intervento su Zouin.
47' - Primo tiro della ripresa che porta la firma di Ceesay. Palla debole e lontana dalla porta di Taho.
14.04 - Si riparte: è iniziato il secondo tempo di Inter-Frosinone U20. Carbone manda in campo La Torre, prende il posto di Zanchetta.
Primo tempo ben giocato dall'Inter Primavera di Carbone. I nerazzurri hanno sicuramente approcciato bene la partita, gestendo il pallone e tenendo alto il baricentro. Per sbloccare la gara però è servito un super gol di capitan Cerpelletti. Il centrocampista ha calciato a giro dopo un bello slalom, trovando l'incrocio dei pali. Pochi istanti più tardi la possibilità di raddoppiare, con il colpo di testa di Kukulis che si è spento sul palo. Nel finale ancora una palla gol con Pinotti, che non ha trovato la porta. Per il Frosinone da segnalare solo un tiro a giro fuori, al 43', di Schietroma.
45' - Fischia due volte Frasynyak. Non c'è recupero. Il primo tempo finisce 1-0.
44' - Anche l'Inter pericolosa. Zouin crossa, Pinotti calcia di controbalzo in girata. Palla alta. Non era facile ma Pinotti poteva fare sicuramente meglio, da solo nel cuore dell'area di rigore
43' - Prima grande chance per gli ospiti. Schietroma porta palla e converge sul sinistro. Il tiro a giro non trova la porta per poco. Brivido per Taho.
35' - Primo giallo della gara. Molignano stende Zanchetta, inevitabile il cartellino.
34' - Timido squillo del Frosinone. Befani calcia da lontano, palla altissima.
32' - Palo di Kukulis! Inter vicinissima al 2-0. Ballo rientra sul sinistro e crossa bene. L'attaccante lettone senza saltare colpisce forte, la palla colpisce la base del palo alla sinistra di Lolic. Ottima Inter ora.
IL GOL - Che gol ha fatto Cerpelletti! Primo gol in Primavera per lui. Il centrocampista e capitano nerazzurro parte da posizione defilata sulla destra, salta tre avversari e calcia a giro. Pennellata stupenda che Lolic può solo guardare, con la palla all'incrocio dei pali.
27' - GOOOOOL DELL'INTER, NERAZZURRI IN VANTAGGIO! MAGIA DI CERPELLETTI!
25' - Prova a farsi vedere il Frosinone. Brutto cross dalla trequarti per Toci e ciociari che non riescono a rendersi pericolosi.
23' - Inter pericolosa: Pinotti si accentra e lascia partire il cross. Non ci arriva nessuno, ma Lolic si fa sorprendere e lascia lì il pallone dopo la parata. Ndoye spazza in angolo.
19' - Colpo di testa di Kukulis, su calcio d'angolo battuto bene da Zanchetta. Impatto con il pallone non perfetto e tiro sopra la traversa.
16' - Cross di Zouin, morbido sul secondo palo. Pinotti salta ma la palla sfila sopra la sua testa e si spegne sul fondo.
14' - Ritmi abbastanza bassi in questo avvio, prevale l'equilibrio.
9' - Pinotti passa sulla destra lungo la linea di fondo. Il cross arriva a Zouin sul secondo palo, che calcia di controbalzo. Palla respinta da Ndoye.
6' - L'Inter pressa molto alta: Lolic costretto a un rinvio impreciso, palla che torna alla squadra di Carbone.
3' - Primo tiro dell'Inter: Kukulis calcia dal limite, servito da Cerpelletti, oggi mezzala. Tutto fermo però: il capitano dell'Inter è in fuorigioco.
1' - Inizia la partita! Primo pallone per i nerazzurri
13.00 - Squadre in campo al Konami Football Center. A breve il fischio d'inizio. Qualche minuto di ritardo rispetto alla tabella di marcia.
L'Inter Primavera di Benny Carbone ospita il Frosinone nella decima giornata del Campionato Primavera 1. Dopo un avvio claudicante, i nerazzurri hanno vinto le ultime due partite disputate e cercano il tris contro i ciociari. Dall'altra parte, i giallazzurri di mister Giancarlo Marini sono reduci dalla vittoria, in infrasettimanale, in Coppa Italia contro la Ternana. Calcio d'inizio alle ore 13.00, ecco le formazioni ufficiali.
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 15:22 Primavera - Inter-Frosinone, gli Up&Down: Cerpelletti totem in mezzo al campo nel poker nerazzurro
- 15:07 SM - Verso Verona, riposo in arrivo per Calhanoglu: largo a Barella play. Pronto anche Carlos Augusto
- 14:56 Inter Primavera, poker al Frosinone: finisce 4-0 con i gol di Cerpelletti, Pinotti, Iddrissou e Zouin
- 14:53 Parma, Pellegrino: "La fiducia di Chivu importante per me, lo ringrazio molto per questo"
- 14:38 Capitolo Nico Paz, Romano: "L'Inter ci ha provato seriamente un anno fa, muovendosi con l'entourage"
- 14:24 Roma, Gasperini: "Inter e Napoli sono le favorite per lo Scudetto. Noi vogliamo misurarci con le grandi"
- 14:10 Doveri come Sozza: l'ultimo precedente con l'Inter risale ad una sconfitta in un derby
- 13:55 Thorstvedt: "Barella l'avversario più difficile, la sua intelligenza in campo lo rende uno dei migliori"
- 13:42 Balotelli si sfoga dopo le dimissioni di Vieira: "Dio vede e provvede... Karma is a bi*ch"
- 13:28 Studio Teha - Col nuovo stadio 3 mld di impatto economico. E tutto il quartiere San Siro cambierà volto
- 13:14 Romano: "Guéhi, per l'Inter operazione complicata. Bayern forte su di lui come il Liverpool"
- 12:59 Lazio, lavoro differenziato per Nuno Tavares: niente Cagliari, punta al rientro con l'Inter
- 12:45 Milan, Allegri: "Scudetto? A livello di rosa Napoli e Inter sono le favorite". Poi aggiorna su Pulisic e Rabiot
- 12:30 Querelle Del Piero-Bergomi, Caressa salomonico: "Sono a metà, da conduttore non posso prendere posizione"
- 12:16 UFFICIALE - Pradè non è più il direttore sportivo della Fiorentina. Commisso: "Gli auguriamo il meglio"
- 12:02 TS - Tragedia di Fenegrò, iniziata l'autopsia sul corpo di Saibene. Martinez continua ad allenarsi
- 11:49 TS - Bisseck ha fugato i dubbi: può fare il centrale di difesa. E l'Inter può fare nuove mosse sul mercato
- 11:35 Costa d'Avorio, il CT Emerse Faé apre le porte a Bonny: "Speriamo che il nostro progetto lo attragga. Puntiamo..."
- 11:20 Acquisto San Siro, arriva da Banco BPM la garanzia per Inter e Milan: versata una fideiussione da oltre 120 milioni
- 11:06 Qui Hellas Verona - Trauma distorsivo al ginocchio: Serdar salta l'Inter. Il bollettino medico del club gialloblu
- 10:51 Falcao: "L'Inter due volte in finale di Champions dimostra che con le idee si sopperisce al gap finanziario"
- 10:38 CdS - Tutto Oaktree passa a Brookfield: le cifre. Nessun collegamento con l'operazione San Siro
- 10:23 Colpo di scena al Genoa: Vieira si dimette nella notte, in panchina col Sassuolo ci sarà Criscito
- 10:09 Julio Baptista rivela: "Mourinho mi voleva all'Inter, ci fu una chiamata con Moratti. Ecco perché saltò tutto"
- 09:54 Pellissier e lo 'scontro del caschetto' con Chivu: "Quella disgrazia ci ha unito. Lui è tornato e poi si è preso tutto"
- 09:40 CdS - Luis Henrique e Diouf: Chivu vuole inserirli con cautela nella sua Inter. E resta convinto di una cosa
- 09:26 GdS - Lautaro a secco da tre partite e infastidito per lo scontro con Conte: a Verona per ritrovare il gol
- 09:12 CdS - Thuram recuperato, ma in attacco tocca a Lautaro e Bonny. Scalpitano Carlos Augusto e De Vrij
- 08:58 CdS - Sintonia con i giocatori e idee tattiche: Chivu ha convinto l'Inter e Oaktree. La rivoluzione verrà completata a fine stagione
- 08:43 CdS - Bisseck centrale: la svolta tattica può cambiare il futuro. Chivu ci crede e vuole dare seguito al percorso
- 08:29 GdS - L'Inter ritrova Thuram: oggi la decisione di Chivu. A Verona tre possibili novità di formazione
- 08:15 GdS - L'Inter cambia look in mediana: occhi su Frendrup per gennaio. Diouf via in prestito? Zielinski e Frattesi...
- 00:00 Chivu forever
- 23:47 Verso Verona-Inter, nerazzurri in gol con 10 giocatori diversi come l'Atalanta. Un dato triste per gli scaligeri
- 23:32 M. Orlando: "Scudetto, la Juve può rientrare. Ma Inter e Napoli sono più forti"
- 23:18 San Siro, iter rallentato ma club ottimisti per martedì. Catanese possibile CEO quota Inter della newco
- 23:04 Hellas Verona-Inter, previsti oltre 27.000 spettatori al Bentegodi: settore ospiti esaurito
- 22:50 A Verona occasione d'oro per Lautaro: col Verona il Toro ha segnato una rete quasi ogni 100 minuti
- 22:35 Fratelli d'oro: i Bellingham la coppia più preziosa, terzi i Thuram. Gli Esposito valgono 46 mln
- 22:21 Kessler, DS Colonia: "Il nostro futuro con El Mala, per questo abbiamo rinnovato fino al 2030"
- 22:07 Inter, lunghissima serie di imbattibilità contro il Verona: 23 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 28 sfide
- 21:52 Calhanoglu re dei bomber di Serie A dopo nove giornate: l'ultima volta risale addirittura al 1993
- 21:39 Dallo schermo allo stadio: Inter e Ultima Markets celebrano la partnership in un evento con Vieri
- 21:24 Campari partner Inter e ora proprietario del Rimini? Trattative in corso per il club romagnolo
- 21:10 fcinIeri sera uno scout dell'Inter a Pisa-Lazio: occhi puntati su Akinsanmiro, ma anche su due laziali
- 20:55 Nainggolan sincero: "Il calcio e l'Italia mi hanno salvato, da bambino ero un piccolo gangster"
- 20:41 Ospitaletto, Quaresmini dopo il ko contro l'Inter U23: "Risultato ci lascia amarezza, ma sono fiducioso"
- 20:26 SI - Cagliari, il 2005 Idrissi nel mirino delle big: Inter e Napoli sull'esterno dei sardi
- 20:12 Turno infrasettimanale, su DAZN poco meno di 680mila spettatori per Inter-Fiorentina
- 19:57 Venerdì in Bocconi prima edizione del Football Business Forum: anche Marotta tra i protagonisti
- 19:43 Il 22 novembre torna nelle edicole l'album Calciatori Panini: Barella uomo copertina dell'Inter
- 19:29 UEFA, si lavora già alle finali del 2028 e del 2029: per la Champions League tre città in lizza
- 19:14 Il Sole 24 Ore - Oaktree passa nelle mani di Brookfield prima del rogito per San Siro: cosa cambia
- 19:00 Rivivi la diretta! THURAM is BACK, la PROBABILE e le ULTIME verso VERONA-INTER. SCHERZETTO di HALLOWEEN: ABISSO al VAR
- 18:52 UFFICIALE - Sassuolo, l'obiettivo Inter Muharemovic rinnova fino al 2031: "Questa per me è casa"
- 18:38 Genoa ultimo in campionato, Vieira confermato: guiderà la squadra rossoblu contro il Sassuolo
- 18:23 Emiliano Bonazzoli: "Esposito va protetto e coccolato. Lui è un patrimonio del calcio italiano"
- 18:09 L'analisi di Petrachi: "Campionato molto interessante. Resta il fatto che l'Inter è la più forte nella rosa"
- 17:55 Inter-Fiorentina, Calhanoglu al comando. Menzione per Sucic e Bisseck
- 17:41 Botta e risposta tra Marotta e Conte, il pensiero di Ulivieri: "Quella di Antonio è una dichiarazione da dirigente"
- 17:27 Inter Women, Andrés Sanz: "Roma forte, ma anche noi siamo un'ottima squadra. Dobbiamo dare il massimo"
- 17:13 Qui Hellas Verona - Domani la conferenza stampa pre-Inter di Zanetti: fissato l'orario
- 16:57 Sky - Bonny e non solo: Chivu pensa a tre novità di formazione (una per reparto). La probabile contro l'Hellas Verona
- 16:42 Il Giornale - San Siro, la firma del rogito slitta: ora il giorno da segnare sul calendario è martedì 4 novembre
- 16:28 U16, doppio test con l'Ucraina a Coverciano: due interisti tra i convocati di Pasqual
- 16:14 La Lega Serie A con #ioleggoperché per il decimo anno consecutivo: le iniziative in programma nel week-end
- 16:00 videoBruges, Stankovic eletto miglior giocatore del mese di ottobre: "Wow, è un premio speciale per me"
- 15:45 Giudice sportivo: due giocatori squalificati per un turno. Inter, prima sanzione per Esposito
- 15:30 Canovi cambia idea: "Scudetto, anche Inter e Roma in corsa con Napoli e Milan"
- 15:16 Calcagno: "Il movimento del calcio femminile italiano è in crescita, la strada intrapresa è quella giusta"