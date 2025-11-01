Nuno Tavares non sarà a disposizione di Maurizio Sarri nemmeno per la sfida di lunedì sera contro il Cagliari all'Olimpico: l'esterno portoghese, riferisce il Corriere dello Sport, sta tentando in tutti i modi di velocizzare il suo recupero dal problema muscolare al polpaccio. Nei giorni scorsi ha svolto nuovi esami strumentali ed è tornato a lavorare, seppur in modo differenziato. L'obiettivo più probabile per il rientro è la gara di San Siro contro l'Inter di domenica sette novembre, che precederà l'ultima sosta Nazionali del 2025.