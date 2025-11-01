Un colpo di scena maturato nella notte, dopo che ancora nella giornata di ieri il Genoa aveva ribadito la sua fiducia nei confronti del tecnico. Ma Patrick Vieira, con una mossa a sorpresa, ha optato per la risoluzione consensuale lasciando la panchina del Grifone. Annullata, giocoforza, anche la conferenza stampa prevista quest'oggi in vista dell'incontro di lunedì col Sassuolo. Vieira aveva ottenuto anche la fiducia del gruppo squadra, ma durante la notte ulteriori riflessioni hanno portato al passo indietro.

Partita nella quale a guidare i rossoblu ci sarà Domenico Criscito, allenatore dell'Under 17 ed ex capitano, che oggi dirigerà l'allenamento. Per la sostituzione di Vieira, si fanno i nomi di Daniele De Rossi, Paolo Vanoli e Luca Gotti.