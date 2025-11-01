Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, è stato protagonista di un'intervista per la pagina Chiamarsi Bomber durante la quale l'argentino ha rimarcato l'importanza della figura di Cristian Chivu, suo tecnico la scorsa stagione, per la sua esplosione: "Avere la fiducia del mister in quel momento è stato molto importante, ho cominciato a giocare da titolare con lui, il mio esordio l'ho fatto con lui... È stata la mia prima esperienza in Serie A, è stato bellissimo e lo ringrazio molto per questo".