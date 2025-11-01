Arrivano aggiornamenti in casa Inter in vista della sfida di domani contro l'Hellas Verona. La prima notizia riguarda Marcus Thuram, che ha pienamente recuperato dall'infortunio subito lo scorso 30 settembre, ma tornerà mercoledì a disposizione contro il Kairat Almaty. Lo riferisce Gazzetta.it, spiegando che torna a disposizione anche Josep Martinez. Tra i pali, però, ci sarà ancora Sommer. Nel terzetto difensivo ecco Akanji, De Vrij e Carlos Augusto, con Bastoni a riposo. Sugli esterni confermati Dumfries e Dimarco, a centrocampo Barella, Calhanoglu e Sucic. Davanti Lautaro in coppia con Bonny.