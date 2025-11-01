Una delle missioni di Chivu è di inserire definitivamente anche Luis Henrique e Andy Diouf, due dei nuovi arrivi estivi che ancora fanno fatica a trovare spazio nella sua Inter. L'ex Marsiglia al momento conta solo una gara da titolare (a Cagliari) e qualche spezzone, mentreil francese conta appena 25' tra Torino e Cremonese.

Il Corriere dello Sport non ha dubbi. "Il tecnico romeno vuole inserirli con cautela, con la piena consapevolezza che sia Luis Henrique sia Diouf possono ampliare la possibilità di scelta, portando caratteristiche diverse nello scacchiere interista: il brasiliano con il suo cambio di passo sulle corsie esterne, il francese con la sua fisicità in un centrocampo di qualità portato agli inserimenti offensivi - si legge -. Al momento i fronti aperti degli innesti estivi riguardano unicamente loro due, vista la presenza fissa di Akanji in difesa, la veemente risalita di Sucic e le conferme che continuano ad arrivare sul conto dei due attaccanti, Bonny e Pio Esposito".