È iniziata ieri l’autopsia sul corpo di Paolo Saibene, l’ottantunenne morto martedì nell'incidente avvenuto a Fenegrò in quanto colpito dall’auto fu guidata da Josep Martinez, portiere dell’Inter. Lo riferisce Tuttosport: lo spagnolo è indagato per omicidio stradale, un atto dovuto per gli inquirenti, che puntano a chiarire la dinamica dell’incidente.

Secondo quanto emerso dai primi rilievi e confermato da due testimoni, la carrozzina elettrica con cui l’uomo impegnava la Provinciale 32 ha scartato improvvisamente al centro della carreggiata, forse per un malore: lo dovrà chiarire l’esame autoptico. Nel frattempo, il portiere continua ad allenarsi con la squadra, alla complicata ricerca di un ritorno alla normalità, nonostante l’Inter gli abbia garantito massima libertà.