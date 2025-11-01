Tra le 16 squadre affrontate almeno 500 minuti in Serie A, l’Hellas Verona è una delle vittime preferite di Lautaro Martínez. Il capitano nerazzurro ha segnato 6 gol in 596 minuti contro i gialloblù, una media di una rete ogni 99 minuti, seconda solo a quella ottenuta contro il Cagliari (73). 

Domani il Toro dovrebbe partire titolare in attacco per cercare di migliorare il suo score con il Verona e per entrare ancora di più nella storia nerazzurra. Nel mirino c'è il quarto posto di Mazzola, distante solo 4 gol. 

Sezione: Focus / Data: Sab 01 novembre 2025 alle 17:30
Autore: Raffaele Caruso
