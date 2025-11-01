Il gol di Lautaro Martinez in Serie A manca dal 4 ottobre. Il capitano dell'Inter è a secco da tre gare consecutive in campionato: contro Roma, Napoli e Fiorentina non è riuscito a trovare l'esultanza e la speranza è di rompere il digiuno nel lunch match di domani contro l'Hellas Verona. Al Toro, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, "è rimasto appiccicato un certo fastidio per la serata avvelenata del Maradona" e per lo scontro con il suo ex allenatore Antonio Conte, proseguito poi con le parole del tecnico del Napoli davanti alle telecamere.

"Insomma, a distanza di giorni, c’è ancora rabbia montante, che può essere sanata esclusivamente con il gol, non esiste medicina migliore - sentenzia il quotidiano -. Domani a Verona il Toro affronta un avversario tenero come l’Hellas che, storicamente, lo ispira parecchio: tra le 16 squadre contro cui ha disputato almeno 500 minuti in A, il Verona è quella con cui Lautaro ha la miglior media minuti/gol: in curriculum sei reti in 596’ giocati, contro i gialloblù esulta una volta ogni 99’. Ha un rapporto superiore solamente contro il povero Cagliari, fustigato a ogni occasione: rete ogni 73’".