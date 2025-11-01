Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida della sua Roma contro il Milan, ha parlato così della lotta al vertice. Sfida tra outsider? "Non partecipo a questi discorsi, io penso alla Roma e come si rapporta al Milan. Hanno avuto entrambe un'ottima partenza, al resto ci pensate voi. Poi, condividio che Inter e Napoli sono le favorite, però per il resto il nostro obiettivo è misurarci con le grandi squadre. Il Milan ha valore, con giocatori importanti arrivati in estate: è un occasione", ha detto.