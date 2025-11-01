Il secondo tempo del match contro l'Union Saint-Gilloise e la partita contro la Fiorentina possono aver aperto una nuova prospettiva della sua avventura interista a Yann Bisseck. Impiegato da centrale di difesa, il ruolo dove l'Inter la prossima estate intende muoversi sul mercato visto che Francesco Acerbi e Stefan de Vrij viaggiano verso la scadenza di contratto prevista per il prossimo 30 giugno, il tedesco, secondo Tuttosport, ha ampiamente dimostrato che potrebbe dire la sua in quel ruolo, cambiando, o meglio, modificando magari, le strategie del club.

La sua velocità, qualità, che manca negli altri interpreti del reparto, potrebbe permettere a Cristian Chivu di cancellare i dubbi sull'opportunità di mettere Bisseck al centro della retroguardia viste le sue caratteristiche prevalentemente offensive e al contempo di giocare con una linea più alta, condizione necessaria per cominciare il pressing da una zona del campo più vicina all’area avversaria. Qualora dovesse confermare le buone sensazioni, l'Inter avrebbe completato metà dell'opera per quello spot in vista della prossima stagione, potendo poi affondare per un nuovo innesto: con il sogno Marc Guehi conteso da diversi club, l'Inter potrebbe anche ragionare su un investimento diverso come potrebbe essere Joel Ordonez del Club Bruges, da inserire gradualmente nell'undici di base, o un jolly difensivo come Oumar Solet dell'Udinese.