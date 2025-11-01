Daniele Pradè non è più il direttore sportivo della Fiorentina. A comunicare l'ufficialità della separazione, arrivata a pochi giorni dal ko di San Siro contro l'Inter, ci pensa lo stesso club viola: "ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè - si legge nella nota -. La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. 'A Daniele - le parole del Presidente e sua moglie Catherine - auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro'".