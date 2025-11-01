Decano dei fischietti italiani coi suoi 47 anni, Daniele Doveri sarà l'arbitro di Hellas Verona-Inter, la gara delle 12.30 della decima giornata del campionato di Serie A. Doveri dirigerà domenica al Bentegodi la sua 37esima partita dell'Inter in carriera: 14 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte il bottino dei nerazzurri, per i quali, così come avvenuto mercoledì con Simone Sozza, l'ultimo incrocio risale ad un derby particolarmente amaro, quello della semifinale di ritorno di Coppa Italia della scorsa stagione che vide la sonante vittoria del Milan per 3-0. 

