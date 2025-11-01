Si parla in continuazione delle grandi qualità tecniche di Nico Paz, gioiello del Como esploso e che quest'anno sta incantando anche a livello realizzativo. Fabrizio Romano, nel video sul suo canale Youtube, ha parlato così delle voci relative all'Inter: "E' stato un discorso concreto, ma un anno fa, intorno a novembre-dicembre 2024. Proprio quando l'argentino cominciava a far intravedere il suo talento. L'Inter aveva provato a imbastire seriamente l'operazione, muovendosi con l'entourage. Poi il prezzo è salito sensibilmente e il Como non ascolta più le cifre di un anno fa".