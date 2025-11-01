L'Inter sogna il colpo Marc Guéhi a parametro zero, ma per i nerazzurri, così come per le altre italiane, avere la meglio nella corsa per il difensore centrale è cosa complicata: secondo Fabrizio Romano, in pole position c'è infatti il Bayern Monaco che è pronto a mettere sul piatto cifre importanti per consegnare al francese il posto lasciato eventualmente libero da Dayot Upamecano. "Ma su Guehi sono forti anche Liverpool, che aveva già messo le mani sul giocatore nell'ultimo giorno del mercato estivo, salvo poi vedere sfumare tutto per il mancato passaggio di Igor al Crystal Palace, e Tottenham, e anche alcuni club spagnoli hanno chiamato per informazioni".