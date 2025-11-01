La notizia delle dimissioni di Patrick Vieira, che da questa mattina non è più l'allenatore del Genoa, ha scatenato Mario Balotelli. Che sul proprio profilo Instagram lancia strali contro il tecnico francese che durante la sua parentesi in rossoblu mai lo aveva realmente considerato, inducendo così l'ex Inter e Milan ad abbandonare il Grifone. "Karma is a bi*ch", esordisce Balotelli aggiungendo poi un'altra frase su una storia Instagram: "Dio vede e provvede".

Balotelli va poi ancora più dritto: "Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l'ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell'idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto! Il grande lavoro vissuto in prima persona da Alberto Gilardino e Alberto Zangrillo non è andato perso: è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione. Hanno sfruttato il lavoro immenso di Gilardino e Zangrillo, il loro impegno e la loro dedizione verso questi colori, senza comprenderne davvero il valore