Defezione dell'ultimo minuto in casa Hellas Verona, con Paolo Zanetti che sarò costretto a rinunciare a Suat Serdar per il lunch match di domani contro l'Inter. Il club gialloblu rende noto attraverso un comunicato che il centrocampista "non sarà a disposizione per la partita Hellas Verona-Inter in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio riportato durante il match giocato mercoledì 29 ottobre, Como-Hellas Verona".

Sezione: L'avversario / Data: Sab 01 novembre 2025 alle 11:06
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
