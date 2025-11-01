Lotta Scudetto ancora aperta a tutti. Questa la convinzione, un po' salomonica, che l'ex giocatore di Roma e Milan Alessandro Florenzi esprime ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Favorite Inter e Napoli, alla pari. Ma è una lotta aperta, la classifica andrà guardata in primavera. Se la Roma resta lassù può dire la sua, il Milan ha una sola competizione e ci resterà sicuro, e non scordiamoci della Juventus che per me avrà tanti benefici dal cambio di allenatore".