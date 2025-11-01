Dopo cinque pareggi consecutivi, l'Atalanta perde la prima partita di questo campionato. Festeggia l'Udinese, che ha affrontato al meglio il primo anticipo della decima giornata di Serie A. Grande prova dei bianconeri, trascinati da un super Zaniolo, autore del gol che ha deciso il confronto. Ottima la prova anche di Atta nella gestione del pallone. A bocca asciutta la Dea, che deve riflettere ora su questo stop e dopo una partenza di campionato a rilento, caratterizzata da 7 pareggi e solo 2 vittorie.