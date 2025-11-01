La querelle scoppiata la scorsa settimana tra Alessandro Del Piero e Beppe Bergomi a proposito del valore dell'Inter tiene banco ancora oggi su 'Deejay Football Club', il programma di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni su Radio Deejay. A riguardo, il conduttore di 'Sky Calcio Club' chiarisce il suo pensiero: "Sul valore della rosa hanno idee diverse. Bergomi da due anni sostiene che l'Inter è diventata forte giocando. La mia posizione? Sono a metà tra le due, perché secondo me l'Inter ha ancora dei difetti. Poi da conduttore non è che posso prendere posizione tra i due...".