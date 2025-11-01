Sarà Banco BPM il garante finanziario dell’operazione che porterà Inter e Milan ad acquistare dal Comune di Milano lo stadio Giuseppe Meazza e le sue aree circostanti, con il rogito previsto per l’inizio della prossima settimana. L’istituto di credito milanese – come emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza – ha infatti emesso una fideiussione a prima richiesta a garanzia del pagamento delle rate del prezzo differito, per un importo complessivo garantito pari a 124,07 milioni di euro. L’operazione, che sarà formalizzata con atto notarile a cura del dott. Filippo Zabban, riguarda il compendio immobiliare denominato “Grande Funzione Urbana San Siro”, che comprendente lo stadio Giuseppe Meazza e le aree edificabili limitrofe per un totale di circa 280mila metri quadri di area.

L'istituto si è fatto garante delle rate differite previste per il pagamento dei 197 milioni fissati come prezzo di vendita, obbligandosi a versare al Comune – senza possibilità di preventiva escussione dell’obbligato principale – le somme indicate come dovute, entro 15 giorni dalla richiesta. Si tratta di un passaggio importante per la chiusura dell'operazione, in quanto Banco BPM ha assicurato la solidità finanziaria degli acquirenti nella fase di transizione e la tutela degli interessi di Palazzo Marino in caso di inadempienze. Il tutto in attesa del fatidico rogito atteso per martedì.