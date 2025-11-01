Cristian Chivu potrebbe optare per una serie di cambi di formazione per il lunch match contro l'Hellas Verona. Secondo le informazioni di Sport Mediaset, questa volta a godere di un turno di riposo può essere Hakan Calhanoglu, autore di una doppietta mercoledì contro la Fiorentina: al suo posto, Nicolò Barella potrebbe essere impiegato in cabina di regia con Petar Sucic e Piotr Zielinski ai suoi lati. A sinistra uno tra Alessandro Bastoni e Federico Dimarco rifiaterà lasciando spazio a Carlos Augusto da braccetto o da quinto in base chi partirà in panchina.

Al centro della difesa può tornare Stefan de Vrij, a destra si va verso la conferma per Manuel Akanji. Davanti, il ballottaggio tra Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny vede davanti il franco-ivoriano, con Marcus Thuram che appare recuperato almeno per andare in panchina. 

Sezione: Focus / Data: Sab 01 novembre 2025 alle 15:07
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
