Nel pre partita di Napoli-Como, il ds azzurro Giovanni Manna ha parlato di De Bruyne e di Lukaku. Entrambi sono ai box per infortunio.

"Kevin si è operato nei giorni scorsi, l'intervento è andato bene: resterà in Belgio qualche settimana e poi inizierà l'iter riabilitativo - le sue parole -. Lukaku ha fatto il percorso inverso, speriamo di poterlo riaggregare nelle prossime settimane. De Bruyne è un grande professionista, per noi è una mancanza incredibile ma sono sicuro che i nostri ragazzi sapranno sopperire a questa assenza".