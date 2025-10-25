NAPOLI-INTER 1-0 (33' De Bruyne (R))
45' + 6 - Finisce un primo tempo esplosivo: Napoli avanti con un rigore assai dubbio segnato da De Bruyne.
45' + 6 - Dumfries atterrato da Gilmour, giallo per lo scozzese. Che quindi non era stato ammonito in precedenza, il giallo era per Di Lorenzo.
45' + 3 - Anche Dumfries viene fermato dal legno: l'olandese svetta su tre giocatori, Lautaro compreso, e colpisce di testa in maniera perfetta. Solo il palo salva il Napoli.
45' + 1 - Calhanoglu prima e Lautaro poi hanno tra i piedi due grandissime occasioni: sulla prima respinge Milinkovic-Savic, sulla seconda la giocata del capitano finisce ad un soffio dal palo.
45' + 1 - Iniziano i sei minuti di recupero.
45' - Prova il lancio d'esterno Barella, pallone fuori misura che termina sul fondo. Saranno sei i minuti di recupero.
43' - Gilmour interviene duramente su Dimarco, giallo per lo scozzese. Proteste del Napoli perché l'intervento ricorda quello precedente di Lautaro.
41' - Bastoni colpisce l'incrocio di pali! Stacca tutto solo il difensore nerazzurro sul corner, la palla si spegne sullo spigolo con Milinkovic-Savic immobile.
38' - Dumfries prova a piombare sul cross di Dimarco, Olivera riesce ad anticipare l'olandese.
37' - Ufficializzato il cambio: dentro Olivera per un De Bruyne che fatica a camminare.
35' - De Bruyne lascia il campo accompagnato dai medici, pronto a entrare Olivera.
33' - Dal dischetto si presenta De Bruyne... Gol del Napoli! Sommer intercetta la traiettoria ma non può nulla! Il belga si fa male dopo l'esecuzione...
32' - Nel frattempo c'è l'uscita di Mkhitaryan per un problema fisico, dentro Zielinski.
31' - Rigore confermato, malgrado le proteste continue di Lautaro. La dinamica dell'episodio fa decisamente discutere.
30' - VAR al lavoro, Dumfries e Lautaro protestano vibratamente.
29' - Calcio di rigore per il Napoli, Di Lorenzo cade in area sull'intervento di Mkhitaryan ma mentre l'Inter riparte Mariani segnala il penalty suggerito dall'assistente.
28' - Napoli che ora si fa sempre più sotto, prima grande chiusura di Dumfries in diagonale poi Bastoni respinge McTominay.
26' - Buona difesa del pallone in area nerazzurra da parte di Spinazzola, che poi appoggia a Neres il cui cross attraversa lo specchio della porta e finisce fuori.
24' - Pallone da destra che Bonny prova a convertire in un'improbabile rovesciata, la palla finisce praticamente in curva.
23' - Confusione tra arbitro e assistenti per dare rimessa o corner all'Inter, alla fine sarà rilancio con le mani di Bastoni.
21' - Azione insistita del Napoli, palla da Anguissa a Gilmour che strozza troppo la conclusione mandando fuori.
17' - Primo corner del match per il Napoli.
15' - Sul pressing di Barella, Spinazzola perde un pallone sanguinoso che finisce sui piedi di Lautaro. Che calcia rapidamente e repentinamente trovando il muro di Milinkovic-Savic.
13' - Calhanoglu prova il tiro dalla distanza su assist di Barella, tiro interessante che termina fuori. Barella reclamava il pallone di ritorno.
13' - Intervento netto di Lautaro su Buongiorno, il difensore partenopeo resta a terra. Napoli che reclama un giallo.
9' - Bastoni arriva di testa (più con la spalla) sul corner di Calhanoglu, palla che sibila a pochi centimetri dal palo.
8' - Bello spunto di Lautaro, palla a Dimarco il cui cross è mandato in corner da un difensore. Gran tunnel del Toro a Di Lorenzo.
7' - Inter che gestisce palla a ridosso della metà campo.
5' - Politano punta Dimarco, poi però butta alle ortiche il cross con palla che finisce sul fondo.
3' - Sommer per poco non inciampa sul pallone, con De Bruyne pronto ad approfittarne. Poi lo svizzero riesce a rilanciare.
18.01 - Sarà del Napoli il calcio d'inizio del match: PARTITI!
18.00 - Di Lorenzo e De Vrij davanti a Mariani per il sorteggio.
17.57 - Napoli e Inter guadagnano il centro del campo.
17.56 - Squadre pronte a entrare in campo. Il clima allo stadio si scalda.
17.45 - Squadre tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio al Maradona.
IL TABELLINO
NAPOLI-INTER 1-0
MARCATORE: 33' De Bruyne (R)
NAPOLI: 32 Milinkovic-Savic; 22 Di Lorenzo, 4 Buongiorno, 5 Juan Jesus, 37 Spinazzola; 6 Gilmour; 21 Politano, 99 Anguissa, 11 De Bruyne (36' 17 Olivera), 8 McTominay; 7 Neres.
In panchina: 25 Ferrante, 55 Spinelli, 3 Gutierrez, 20 Elmas, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 31 Beukema, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang.
Allenatore: Antonio Conte.
INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro Martinez.
In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Mariani. Assistenti: Bindoni – Baccini. Quarto ufficiale: Ayroldi. VAR: Marini. Assistente VAR: Pezzuto.
Note
Ammoniti: Di Lorenzo (N), Gimour (N)
Corner: 1-3
Recupero: 1°T 6'.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
