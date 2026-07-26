KARLSRUHER-INTER 1-0 (50' Civeja)
LIVE MATCH
88' - Esce Jung, Karlsruher che chiude in dieci uomini.
86' - Jung ha problemi di crampi, il Karlsruher mette fuori il pallone.
85' - Civeja raccoglie un pallone vacante e calcia a lato, qualche protesta dagli spalti per un contatto di Frattesi su Wanitzek che però è perfettamente regolare.
84' - Frattesi riceve e calcia di prima intenzione, pallone alto.
82' - Anche Senft mette l'ultimo giocatore di movimento: Scholl dentro per Fukuda. Scholl che si porta un bigliettino con le indicazioni del mister.
81' - Fallo di Akinsanmiro su Ponente-Ramirez, il nigeriano non è d'accordo.
80' - Si riaffaccia in avanti il Karlsruher: Ponente-Ramirez si sposta la palla sul piede buono e calcia mandando alto.
79' - Lavelli si coordina e prova il tiro al volo, ma colpisce male mandando la palla fuori.
77' - Akinsanmiro tira da fuori, Bernat para in due tempi.
77' - Fallo di Kobald su Lavelli. Inter che vuole il pareggio.
73' - Entra nell'Inter l'ultimo giocatore di movimento rimasto in panchina: Lavelli rileva Maye.
72' - Altra chance per Topalovic, che dopo l'appoggio di tacco di Mosconi tira strozzando troppo la conclusione e mandando fuori.
70' - Placcaggio rugbystico di Civeja su Frattesi, giallo sacrosanto.
69' - Due cambi per il Karlsruher, con gli inserimenti di Eichinger e Ponente-Ramirez.
67' - Vola Bernat che respinge con un gran riflesso il colpo di testa di Pavard, poi Zielinski manda fuori forse con una deviazione prima del cooling break (ancora fischiato).
66' - Punizione di Dimarco, si avventa Mosconi che da ottima posizione non inquadra la porta disturbato da Frattesi.
65' - Broschinski manda per le terre Akinsanmiro, punizione interessante per l'Inter.
64' - Bel recupero di Zielinski che poi serve Topalovic pronto alla conclusione a giro col destro, Bernat devia in corner.
62' - Karlsruher che opera un cambio: esce Ofli, rimpiazzato da Bergh.
61' - Prova la percussione l'Inter, conclusione di esterno di Dimarco parata da Bernat.
60' - Diamo conto del nuovo 11 dell'Inter: Di Gennaro; Pavard, Maye, Bastoni; Diouf, Frattesi, Zielinski, Akinsanmiro, Dimarco; Mosconi, Topalovic.
58' - Bastoni mette in mezzo all'area, Vaananen manda in fallo laterale.
58' - Trattenuta su Frattesi, punizione a metà campo per l'Inter.
55' - Fukuda toglie la palla a Dimarco ma poi sbaglia nell'appoggio a Wanitzek.
54' - Torre di Akinsanmiro, palla che viene controllata da Bernat
50' - KARLSRUHER IN VANTAGGIO! RETE DI CIVEJA!
Contropiede fulmineo del Karlsruher con Broschinski che lancia l'albanese entrato nella ripresa, bravo a controllare e a punire Di Gennaro con un diagonale perfetto beffando Bastoni.
49' - Grandissimo recupero di Pinto Pedrosa che toglie la palla a Mosconi lanciato in porta.
49' - Il Karlsruher salva un pallone che sembrava perso e guadagna un corner. Pavard voleva un fallo.
48' - Uno-due Frattesi-Diouf, Bernat esce e anticipa il francese.
47' - Jung in mezzo all'area avversaria prova il colpo di testa ma non inquadra la porta.
46' - Perde palla Diouf, poi la difesa dell'Inter manda in fallo laterale.
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17.35 - Undici praticamente tutto nuovo per l'Inter, che dà il via alla ripresa: PARTITI!
17.32 - Chivu prepara parecchi cambi: già pronti Topalovic, Bastoni, Zielinski e Frattesi.
HALFTIME REPORT - Fatta tutta la tara necessaria dovuta alle gambe pesanti, alla formazione in campo e alla differenza di condizione, si può parlare comunque di primo tempo interessante per l'Inter che ha provato in più di una circostanza a tastare il polso al portiere avversario Bernat. Qualcosa va rivisto invece sulla fase difensiva. Il Karlsruher fa vedere le cose migliori nella parte centrale di gara.
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45' + 2 - Si chiude il primo tempo: Karlsruher e Inter a riposo sullo 0-0.
45' + 1 - Un minuto di recupero, primo corner per l'Inter.
45' - Ci prova dalla lunga distanza Stankovic, tiro poco convinto parato da Bernat.
43' - Crossa Marello, né Esposito né Iddrissou ci arrivano con Kobald che ferma col fisico il numero 94.
42' - Ok la chiusura di Luis Henrique su Fukuda, che tocca anche per ultimo: rinvio dal fondo.
41' - Fatica ora l'Inter ad uscire, qualche errore tecnico di troppo.
39' - Fallo generoso concesso al Karlsruher per un contatto lieve di Iddrissou su Jung.
37' - Bel tiro tagliente di Zor, ma la conclusione è troppo precipitosa e termina fuori. Chivu sprona i suoi.
36' - Uscita un po' rococo di Martinez, che però reclama per un disturbo di un avversario. L'arbitro non è d'accordo e Luis Henrique regala un corner.
34' - Barella servito da Esposito prova il tiro, ma poi esita sulla scivolata di Kobald e allora decide di esibirsi con una rabona a mettere la palla in mezzo dove Bisseck arriva con forza ma senza angolare nel modo di giusto il tiro, para Bernat.
32' - Luis Henrique intercetta un cross pericoloso dalla destra e allontana.
32' - Bovio concede il bis su Broschinski, Weintzek protesta.
31' - Cartellino giallo per Bovio, che placca Broschinski fermando una ripartenza.
30' - Con caparbietà Esposito si prende un pallone in area e lo mette in mezzo per Iddrissou che non ha un controllo felice.
29' - Palla gestita male da Luis Henrique dalla quale nasce una ripartenza Karlsruher, tiro di Wiethaup bloccato da Martinez.
28' - Broschinski riceve palla in area e prova la finta, Bovio non ci casca e blocca l'avversario accompagnando il pallone fuori.
27' - Imprecisioni da una parte e dall'altra, Mkhitaryan non riesce a tenere in campo un pallone.
26' - Si ricomincia, palla all'Inter.
24' - L'arbitro decreta il cooling break, tra i fischi del pubblico.
23' - Palla di Esposito per Barella che prende posizione e prova il tiro a giro, Franke mura con la testa ma l'Inter recupera.
22' - Parata a terra di Martinez che blocca una conclusione dalla distanza.
21' - Corner Karlsruher, palla che viene calciata a botta sicura da un giocatore tedesco ma viene respinta da un compagno.
19' - Colpo di testa di Pio Esposito troppo centrale, Bernat para comodamente.
18' - Bella punizione guadagnata da Iddrissou. Prova il tiro Marello, la barriera respinge.
15' - Brutto rischio per l'Inter: Barella sbaglia un retropassaggio lasciando la palla nel vuoto, dove Wanitzek raccoglie, vede Martinez fuori dai pali e prova a sorprenderlo con un pallonetto dalla lunghissima distanza che termina alto di poco.
14' - Marello riceve un cambio di fronte, si accentra e prova il tiro che viene ribattuto.
12' - Karlsruher che ora gestisce palla, prima che Carlos Augusto anticipi la sfera e la appoggi a Martinez.
9' - Mkhitaryan prova il filtrante per Iddrissou, palla anticipata dalla difesa avversaria.
8' - Rispondono i tedeschi: tiro di Pinto Pedrosa bloccato a terra da Martinez.
7' - Bella azione dell'Inter con Mkhitaryan che servito di tacco da Esposito lancia su Marello, il cui cross trova Iddrissou in area. Bernat è pronto sul colpo di testa del Nazionale Under 18 azzurro.
6' - Mkhitaryan resta a terra, colpito con una gomitata da Broschinski. Gioco fermo.
4' - Occasione Karlsruher con Franke che va di testa su un cross di Wanitzek, Bisseck manda in corner.
2' - Sfonda a destra Pinto Pedrosa che prova a mettere in mezzo, Bisseck prende il tempo a tutti e allontana.
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16.32 - Calcio d''inizio del match per i padroni di casa: PARTITI!
16.31 - Barella e Wanitzek davanti all'arbitro per il sorteggio.
16.30 - Le due squadre entrano in campo per il prepartita.
16.28 - Cominciano ad accomodarsi i panchinari. Inter che giocherà con la divisa away.
16.25 - Come annunciato, è pieno in ogni ordine di posto lo stadio di Karlsruher.
15.44 - Diversi giovani in campo dal primo minuto per Cristian Chivu, che si affida alla coppia d'attacco formata da Pio Esposito e da Jamal Iddrissou, con Luis Henrique impiegato come esterno destro e Mattia Marello che agirà sull'altra corsia. Gioca dall'inizio anche Aleksandar Stankovic, mentre sarà Leonardo Bovio a completare il terzetto difensivo con Yann Bisseck e Carlos Augusto.
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IL TABELLINO
KARLSRUHER-INTER 1-0
MARCATORE: 51' Civeja
KARLSRUHER SC: 1 Bernat; 2 Jung, 28 Franke, 22 Kobald, 3 Ofli; 36 Pinto Pedrosa, 7 Wiethaup, 26 Zor, 10 Wanitzek; 9 Broschinski, 13 Fukuda.
Entrati nella ripresa: 6 Vaananen, 11 Eichinger, 23 Civeja, 33 Bergh, 37 Ponente Ramirez, 15 Scholl
In panchina: 30 Himmelmann, 18 Gebert.
Allenatore: Maximilian Senft
INTER 1°T: 1 J. Martinez; 31 Bisseck, 46 Bovio, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 5 Stankovic, 22 Mkhitaryan, 54 Marello; 94 Esposito, 52 Iddrissou.
INTER 2°T: 12 Di Gennaro, 28 Pavard, 56 Maye (73' 53 Lavelli), 95 Bastoni; 17 Diouf, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 24 Akinsanmiro, 32 Dimarco; 58 Topalovic, 48 Mosconi.
In panchina: 49 Provedel, 60 Farronato.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Daniel Schlager. Assistente 1: Christof Günsch. Assistente 2: Tobias Fritsch
Note
Ammoniti: Bovio (I), Civeja (S)
Corner: 4-1
Recupero: 1°T 1'.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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