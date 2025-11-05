INTER-KAIRAT ALMATY 1-0 (45' Lautaro Martinez)

HALFTIME REPORT - Massima serietà aveva chiesto Chivu alla vigilia e massima serietà i suoi uomini stanno mettendo, anche se questa non si è tradotta in fatti concreti. Anzi, per tutto il primo tempo l'Inter prima spreca l'impossibile, poi si appiattisce in maniera incomprensibile consentendo al Kairat di prendere fiducia e provare anche a rendere la serata di Sommer un po' frizzantina. Proprio poco prima del 45esimo, ci vuole tutta la grinta di Lautaro per sfondare il muro kazako dopo un clamoroso batti e ribatti e trovare la rete del vantaggio.

45' + 3 - Fischia Godinho, le squadre vanno negli spogliatoi. Inter a riposo in vantaggio per 1-0 grazie al gol siglato al 45esimo di Lautaro.

45' + 3 - Sono tre i minuti di recupero.

IL GOL DI LAUTARO: Proprio quando il Kairat stava affacciandosi in avanti, dai piedi di Dimarco nasce un'azione che diventa poi un rocambolesco flipper in area, tra colpi con varie parti del colpo finché Lautaro di rabbia la piazza alle spalle di Anarbekov facendo poi esplodere tutta la sua gioia e rabbia.

45' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZ!!

43' - Sommer alza sulla traversa un tiro dalla distanza di Satpayev, dopo un'azione nata da un errore di Zielinski alquanto sciocco.

42' - Ancora il Kairat in avanti ancora con Edmilson che calcia dalla distanza, Sommer accompagna il pallone all'uscita.

41' - Edmilson va ancora di testa, Sommer blocca tranquillamente.

39' - Altro giocatore del Kairat a terra, stavolta è Mrynskiy che porta all'interruzione del gioco.

38' - Anarbekov comincia a giocare col cronometro, Godinho gli chiede di muoversi.

38' - Carlos Augusto prova l'inserimento ma viene anticipato da un difensore e tocca per ultimo la palla, rimessa dal fondo per il Kairat.

36' - Da un corner dalla destra, la palla arriva a Dimarco che calcia come peggio non potrebbe.

34' - Pio Esposito prova il bolide appena fuori area, la palla si si impenna e termina alta.

34' - Tiraccio di Zielinski, che manda la palla direttamente in fallo laterale.

32' - Bisseck controlla in area Gromyko, che poi lo sgambetta.

30' - Provano a farsi sentire anche i 1.600 tifosi del Kairat coi loro cori pittoreschi.

28' - Sommer si butta a terra e mette la mano sul colpo di testa di Edmilson.

27' - Primo corner del match per il Kairat.

24' - Frattesi parte tutto solo verso l'area, ma al momento di calciare cade da solo.

22' - Cross di Dimarco, dislocato a destra, e colpo di testa debole di Lautaro parato da Anarbekov.

20' - Alla fine, è Bisseck che pesta il piede di Arad: rigore tolto.

20' - Controllo del VAR e on field review per Godinho.

19' - Rigore per l'Inter! Slalom di Bisseck che viene atterrato da un difensore, Godinho indica il dischetto.

17' - Ci prova il Kairat, tiro di Gromyko che finisce ben lontano dai pali.

16' - Frattesi cade per terra e reclama un rigore, ma Godinho concede rimessa dal fondo. E le immagini sono impietosamente concordi con l'arnitro: Frattesi si è sgambettato da solo...

15' - Zielinski calamita l'uscita di Anarbekov poi scarica su Lautaro, che calcia di prima intenzione mandando fuori.

12' - Lautaro ed Esposito si divorano il vantaggio, andando a sbattere sulla difesa del Kairat l'uno e colpendo Lautaro l'altro.

10' - Anarbekov compie una prodezza clamorosa su Lautaro, respingendo un suo tiro al volo dopo aver detto no alla conclusione di Dimarco.

10' - Inizio gara molto spezzettato, manata su Gromyko che rimane a terra per qualche istante.

8' - Dumfries guadagna il primo corner del match.

6' - Brutto intervento di Jorginho ai danni di Lautaro, che resta a terra dolorante. Il brasiliano viene ammonito dopo che Godinho aveva lasciato proseguire.

5' - Bel dialogo Lautaro-Esposito, l'azione prosegye con Anarbakov che respinge di pugno il cross di Dimarco.

2' - Un giocatore del Kairat, nello specifico Jorginho, è fermo a terra da diversi secondi, Godinho ferma il gioco solo dopo un recupero dell'Inter.

21.00 - L'Inter batte il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.59 - Lautaro e Arad davanti a Godinho per il sorteggio.

20.56 - Le due squadre entrano in campo per il prepartita.

20.46 - Squadre tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti calcio d'inizio a San Siro.

IL TABELLINO

INTER-KAIRAT ALMATY 1-0

MARCATORE: 45' Lautaro Martinez

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 23 Barella, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 94 Esposito.

In panchina: 13. J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 25 Akanji, 53 Alexiou, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

KAIRAT ALMATY: 77 Anarbekov; 24 Mrynskiy, 25 Shirobokov, 80 Sorokin, 3 Luís Mata; 4 Kassabulat, 15 Arad; 55 Gromyko, 7 Jorginho, 9 Satpayev; 26 Edmilson.

In panchina: 1 Zarutskiy, 82 Kalmurza, 5 Kurgin, 6 Sadybekov, 10 Zaria, 17 Baibek, 18 D. Glazer, 20 Tapalov, 33 Stanojev, 99 Ricardinho.

Allenatore: Rafael Urazbakhtin.

Arbitro: Godinho (POR). Assistenti: Rui Teixeira - Almeida. Quarto ufficiale: Nobre. VAR: Narciso. Assistente VAR: Tiago Martins

Note

Ammoniti: Jorginho (K)

Corner: 5-1

Recupero: 1°T 3'.