Arriva la serata nella quale l’Inter può finalmente cancellare l’asterisco dalla classifica e fissare definitivamente il distacco tra sé e le inseguitrici. Questa sera, infatti, si gioca a San Siro il recupero della 21esima giornata coi nerazzurri di Milano che ospitano quelli di Bergamo, quell’Atalanta in piena corsa per un piazzamento Champions che rappresenta come di consueto un avversario decisamente insidioso. Anche se la squadra di Simone Inzaghi cercherà di approfittare del momento particolarmente propizio per scrivere quella che se non è una sentenza sul campionato, comunque rischia di avvicinarsi molto visto che il distacco dalla Juventus seconda potrebbe diventare di 12 punti. Fischio d’inizio dell’arbitro Andrea Colombo alle ore 20.45: segui con noi di FcInterNews.it questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

20.00 - Rispetto alle indicazioni della vigilia, la novità di Gian Piero Gasperini è l'impiego di Charles de Ketelaere come falso nueve, supportato da Miranchuk e Koopmeiners con Scamacca in panchina. Scalvini regolarmente al suo posto in difesa.

19.57 - Simone Inzaghi vuol dire fiducia a Marko Arnautovic che farà coppia con Lautaro Martinez. Tornano praticamente tutte le prime linee a partire da Benjamin Pavard passando per Nicolò Barella e Federico Dimarco, fino a Yann Sommer che si riprende il suo posto tra i pali.

19.47 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 8 Arnautovic, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 41 Akinsanmiro, 49 Sarr, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 42 Scalvini, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac; 33 Hateboer, 13 Ederson, 8 Pasalic, 77 Zappacosta; 59 Miranchuk, 7 Koopmeiners; 17 De Ketelaere.

In panchina: 1 Musso, 40 Vismara, 2 Toloi, 3 Holm, 4 Hien, 6 Palomino, 10 Toure, 11 Lookman, 15 De Roon, 20 Bakker, 22 Ruggeri, 25 Adopo, 90 Scamacca.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Lo Cicero - Zingarelli. Quarto ufficiale: Pairetto. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Marini.

