Non ci si è certo annoiati nel primo tempo di Inter-Atalanta, recupero della 21esima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi ha chiuso davanti per 2-0, dopo aver temuto persino di trovarsi in svantaggio.

L'aspetto tattico è subito preponderante, con tutti i giocatori ospiti che vanno in marcatura a uomo a tutto campo e costringono i padroni di casa a un lungo e paziente giro palla nella propria trequarti, al fine di trovare lo spazio per colpire negli spazi. Gli uomini di Gian Piero Gasperini sono ordinati ed eseguono, senza correre particolari rischi. Vanno persino in vantaggio con Charles De Katelaere, al termine di un'azione avviata da un'incomprensione tra Benjamin Pavard e Kristjan Asllani ma sviluppatasi con un leggero tocco di braccio da parte di Alexey Miranchuk: VAR e dopo un lungo check si resta sullo 0-0.

L'Inter con il trascorrere dei minuti e lo scampato pericolo prende fiducia e migliora la qualità dell'uscita del pallone. E su una verticalizzazione di Lautaro Martinez per Henrikh Mkhitaryan nasce il gol di Matteo darmian, al posto giusto e al momento giusto. Un vantaggio che rasserena i nerazzurri di casa, vicini al raddoppio con un destro del Toro che scheggia la traversa. Una rete solo rimandata, perché nel recupero, con una pregevole girata mancina che lascia di stucco Marco Carnesecchi, l'argentino firma il raddoppio.

Ultimo squillo di un bel primo tempo che l'Inter ha saputo indirizzare a proprio favore colpendo al momento giusto e sfruttando le distrazioni dell'Atalanta.