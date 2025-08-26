Intercettato da Sportitalia prima della finale della Supercoppa Primavera, Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile dell'Inter, inquadra così l''imminente sfida contro il Cagliari: "Si riparte con la nuova stagione, abbiamo la possibilità di giocare la finale di Supercoppa contro una squadra che ha fatto una grande stagione e un bel campionato. Giocare questa partita ci fa veramente piacere".

L'Inter Primavera riparte con un nuovo allenatore e nuovo gruppo. Cosa cambia?

"Noi proviamo a raggiungere i traguardi, questo club per prestigio e cultura deve provare a tirare fuori il meglio da ogni competizione. Oggi è una grande occasione per vedere a che punto siamo, è un modo per poter valutare tutto il gruppo".