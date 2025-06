Inter e Parma sono al rush finale per quanto riguarda la trattativa che porterà Bonny a Milano. Secondo il Corriere dello Sport, ormai, si tratta solo di definire i bonus nell'ambito di un affare da 25 milioni di euro totali.

Le parti si sentiranno a distanza nei prossimi giorni con l’obiettivo di definire l’intesa anche perché - secondo il CdS - ci sono altri discorsi in ballo e bisogna guardare avanti, come per il futuro di Sebastiano Esposito che potrebbe finire in Emilia e quello di Leoni, molto gradito ai nerazzurri così come al Milan. Posto dunque che non ci saranno contropartite tecniche, per Bonny l’Inter vorrebbe il prestito oneroso con obbligo di riscatto e su questo punto il Parma non oppone particolare resistenza.

Per Esposito invece i discorsi sono avviati sulla base di una cessione a circa 7 milioni di euro mentre per Leoni gli emiliani non sembrano disposti a scendere sotto i 30 milioni.