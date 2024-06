Stasera al RheinEnergieStadion di Colonia, tra i circa 40 mila spettatori presenti a Scozia-Svizzera, c'è anche un osservatore dell'Inter. Non certo per valutare la prestazione di Yann Sommer, che non ha segreti in casa nerazzurra, quanto piuttosto per vedere all'opera in campo internazionale Dan Ndoye, esterno di Nyon in forza al Bologna. Il classe 2000 è reduce da un'ottima stagione al Dall'Ara e in Viale della Liberazione hanno annotato il suo nome come possibile sostituto di Denzel Dumfries, qualora le strade con l'olandese si dividessero in estate per mancato rinnovo.

Ndoye a Bologna, con Thiago Motta, si è esibito come esterno offensivo ed è questo il suo ruolo attuale. Ma lo staff tecnico dell'Inter è convinto possa essere oggetto di una metamorfosi tattica simile a quella di Juan Cuadrado, che partendo da terzino e crescendo da ala d'attacco è poi diventato uno dei quinti migliori al mondo nel periodo juventino. Partendo da questi presupposti, si mantiene dunque vivo l'interesse nei confronti di Ndoye, che pur partendo da una valutazione di 25 milioni di euro può essere al centro di una trattativa, magari inserendo anche una contropartita come la scorsa estate quando fu scelto Giovanni Fabbian nell'operazione Marko Arnautovic. Idee di lavoro, ma ovviamente tutto passa dalla decisione finale di Dumfries.