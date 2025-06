Rimane un rebus il futuro di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 al centro di numerose voci di mercato, anche in virtù di qualità che lo etichettano come un potenziale campione nel ruolo. Il Parma ovviamente gongola, l'investimento di circa 5 milioni nell'agosto 2004 per prelevarlo dalla Sampdoria è stato azzeccatissimo, visto che oggi la valutazione, dopo neanche tante presenze in Serie A (17), è aumentata in modo esponenziale. Almeno i ducali oggi lo valutano 30 milioni di euro, anche se l'intenzione di base è tenerlo in Emilia per un'altra stagione sperando che a suon di grandi prestazioni il suo valore possa crescere ulteriormente.

Resta il fatto che le chiamate di grandi club potrebbero non lasciare indifferente il 18enne centrale romano e a quel punto il Parma potrebbe doverlo accontentare. Ad oggi, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, ci sarebbe disponibilità a cederlo per 25 milioni, ma a condizione di tenerlo per un'altra stagione. Ipotesi complicata, perché sia Inter sia Milan, i club più 'caldi' su Leoni in questa fase, sarebbero pronti ad accoglierlo immediatamente anche se non risultano offerte ufficiali ai gialloblu. Un bel derby di mercato dunque, con sullo sfondo, interessati, Bournemouth, Tottenham e Atletico Madrid.

