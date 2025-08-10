Tiene banco in questi giorni, abbastanza a sorpresa, il caso Gigio Donnarumma al Paris Saint-Germain. Il portiere azzurro, eroe dell'ultima Champions League vinta dai parigini ai danni dell'Inter in finale, si ritrova con un piede fuori dal suo attuale club. Dopo il mancato accordo per il rinnovo, la dirigenza parigina ha acquistato Lucas Chevalier dal Lione per 40 milioni, rendendolo di fatto il nuovo portiere titolare. Una mossa che equivale a un chiaro messaggio nei confronti di Donnarumma che adesso deve decidere cosa fare da grande.

Davanti a lui ci sono due strade: accettare un'offerta per lasciare il PSG già questa estate per 20-25 milioni, soluzione evidentemente caldeggiata dalla società che vuole scongiurare un altro caso Kilyan Mbappé; oppure rimanere a dispetto dei santi per provare a riguadagnarsi il posto da titolare (impresa già riuscita quando era in ballottaggio con Keylor Navas) e poi scegliere personalmente da febbraio, da parametro zero, il progetto che più lo convince anche dal punto di vista economico.

Se, e solo in questo caso, la situazione si sviluppasse con un addio nell'estate 2026, l'Inter si farebbe trovare pronta. Per allora Yann Sommer concluderà la sua avventura a Milano e sarebbe un perfetto cambio della guardia agli occhi della dirigenza nerazzurra. Non è un caso se tra marzo e agosto Enzo Raiola sia stato nella sede di Viale della Liberazione tre volte. Sicuramente si è parlato del futuro di Matteo Cocchi, ma Donnarumma è stato argomento di grande discussione. E lo stesso manager non l'ha mai negato.

La posizione dei nerazzurri, come appurato da FcInterNews.it, è chiara: il portiere piace eccome e se andasse via dal PSG a parametro zero tra un anno se ne potrebbe parlare seriamente. Il messaggio ribadito a Raiola è il seguente: "Tienici informati sulle prossime mosse". Una candidatura concreta, anche se poi bisognerebbe trovare un'intesa sull'ingaggio del classe '99, che ha rifiutato il rinnovo al ribasso a 8 milioni più 4 di bonus dal PSG. Ma sarebbe comunque un discorso da affrontare con calma, se e quando Donnarumma deciderà di diventare ancora una volta un parametro zero. Con l'Inter pronta a farsi avanti.