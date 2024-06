Non c’è ancora alcuna decisione in merito al destino di Hakan Calhanoglu. Questo è quanto appurato da FcInterNews.it dopo le notizie a tamburo battente arrivate nelle ultime ore dalla Germania prima e soprattutto dalla Turchia poi che vorrebbero il centrocampista nerazzurro in trattativa col Bayern Monaco, indiscrezione che il diretto interessato ha confermato a TRT Spor. Ogni eventuale decisione sarà presa dopo la fine degli Europei. Calhanoglu, nel mentre, ha rifiutato una proposta di 20 milioni di euro proveniente dall’Arabia Saudita.

L’interesse del Bayern, comunque, è parecchio forte: il club di Säbener Straße avrebbe pronto per Calhanoglu un quadriennale da otto milioni a stagione più bonus. Rimangono comunque da capire le intenzioni del club nerazzurro e le cifre alle quali l’operazione verrebbe condotta. Da sponda nerazzurra, in questo momento, arrivano secche smentite in quanto il giocatore è ritenuto, ovviamente, incedibile. Ma dalla Turchia si parla di una richiesta da 60 milioni per i bavaresi, con l'affare che però potrebbe essere chiuso per una cinquantina di milioni, cifre comunque da verificare.

Va però in tal senso ricordato che tra i due club intercorrono comunque ottimi rapporti, consolidati anche dalle operazioni di mercato recentissime condotte sull’asse Milano-Monaco di Baviera. Oltretutto, è di qualche giorno fa la visita in Viale della Liberazione di Giovanni Branchini, intermediario per il calciatore turco. Senza dimenticare la presenza in Germania anche del presidente Beppe Marotta.

