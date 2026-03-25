Cosa sta accadendo intorno ad Alessandro Bastoni? Ad oggi l'unica certezza è che il difensore dell'Inter stia lavorando per essere totalmente al 100% contro l'Irlanda del Nord domani sera, partita chiave per mantenere intatte le speranze di qualificazione al Mondiale per l'Italia. Al di fuori di Coverciano però continuano insistenti le voci di mercato provenienti dalla Spagna, con diversi articoli pubblicati quotidianamente in cui si spinge per un suo trasferimento estivo al Barcellona, che lo ha inserito nella sua shortlist di centrali mancini da cui dovrebbe uscire il prossimo rinforzo. Un rumore mediatico ormai abitudinario in questi casi.

Ma cosa frulla in testa a Bastoni in tal senso? La sua priorità resta da sempre l'Inter, anche in passato di fronte al bivio tra rimanere e andare al Tottenham non ha avuto dubbi. Decisione che il Canterano atalantino è pronto a riprendere, mentre parallelamente conta di prolungare il contratto con i nerazzurri, in scadenza nel 2028 (a fine stagione previsto un incontro con l'entourage). Cosa potrebbe alterare questo piano? Il contesto che si è creato intorno a lui dopo Inter-Juventus e l'episodio che ha portato all'espulsione di Pierre Kalulu. Da quel giorno in ogni stadio in cui ha giocato per lui sono arrivate bordate di fischi a ogni tocco del pallone, provenienti da tifosi della squadra di casa con passioni anche bianconere o rossonere. Un clima ostile a cui Bastoni non era certo abituato e che ha ampiamente superato il limite del buon senso, senza tuttavia alcuna certezza sul quando verrà accantonato definitivamente.

Questa è la preoccupazione del 27enne di Casalmaggiore: continuare a essere il bersaglio di altre tifoserie per tanto altro tempo senza intravedere la luce in fondo al tunnel. Ecco, solo l'aria pesante potrebbe spingerlo a cambiare completamente vita, andando in un top club all'estero. Che potrebbe essere il Barcellona, ma non solo. Anche il Liverpool si è mosso per lui e accoglierebbe molto volentieri il suo mancino educato. Dopotutto, dopo Giovanni Leoni la scorsa estate non sarebbe un problema tornare in Italia con la carta di credito in tasca. Sia blaugrana sia Reds hanno però degli ostacoli di fronte a questa possibile operazione di mercato. I catalani non sanno che tipo di budget avranno per il mercato estivo è sicuramente i 50 milioni che hanno in mente di spendere per il difensore della Nazionale azzurra non basterebbero, visto che l'Inter per meno di 70-80 milioni non apre neanche le discussioni. Gli inglesi non sanno se riusciranno a qualificarsi per la prossima Champions League e se rimarrà sulla panchina Arne Slot, quindi prima di pianificare la campagna di trasferimenti servirà altro tempo.

Tempo che si è dato lo stesso Bastoni per capire come evolverà il contesto intorno a lui in Italia, sperando che il clima ostile si esaurisca prima possibile, magari già domani sera indossando la maglia della Nazionale. Per lui la prima scelta rimane il nerazzurro.