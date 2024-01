Primo allenamento in gruppo per Tajon Buchanan al Suning Training Centre in Appiano Gentile, dove la squadra di Simone Inzaghi si è riunita oggi per cominciare la preparazione in vista del Monza, dopo la giornata di riposo concessa ieri dall'allenatore piacentino. Il canadese, neo arrivo di casa Inter, ha lavorato con la parte di compagni che non ha preso parte a Inter-Hellas Verona. Il resto del gruppo, ovvero quelli scesi in campo con i veneti, ha svolto invece una seduta defatigante.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!