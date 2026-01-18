Quasi quattro mesi dopo l'ultima vittoria dell'Inter U23 in casa, i nerazzurri tornano ai tre punti a Monza. Decide un gol di La Gumina su rigore nel cuore del recupero del primo tempo. Ottima prova dei nerazzurri, che hanno concesso pochissimo sia nel primo tempo che nel secondo, dimostrando ancora una volta maturità e una crescita notevole nella gestione dei vantaggi. Il primo tempo è stato dominato, poi nella ripresa la squadra di Vecchi ha controllato i ritmi, senza concedere nulla. Ora la squadra di Vecchi torna al quinto posto nel girone A di Serie C e si prepara ad affrontare la sfida di Lecco di settimana prossima.

IL TABELLINO

INTER U23-VIRTUS VERONA 1-0

Marcatori: La Gumina (rig., 45'+9)

INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Alexiou, Prestia, Cinquegrano; Cocchi, Berenbruch (dal 67' Topalovic), Bovo (dal 46' Kaczmarski), Fiordilino (dall'88' Zanchetta), Kamaté; Lavelli (dal 67' Spinaccé), La Gumina (dal 80' Zuberek)

A disposizione: Melgrati, Raimondi, Agbonifo, Stante, Zouin, David, Bovio

Allenatore: Stefano Vecchi

Ammoniti: Bovo (11'), Alexiou (61'), Topalovic (90'+2)

VIRTUS VERONA (5-3-2): Alfonso; Saiani (dal 46' Amadio), Munaretti (dal 71' Lerco), Toffanin; Daffara (dal 67' Pagliuca), Patané; Zarpellon, Gatti (dall'82 Mancini), Bassi; Mastour, Cernigoi (dal 71' Fabbro)

A disposizione: Scardigno, Sibi, Lodovici, Fanini, Di Virgilio, Fiorin, Ingrosso, Puce, Cuel, Odogwu

Allenatore: Gigi Fresco

Ammoniti: Daffara (45'+2), Bassi (45'+4), Zerpellon (52') Toffanin (89'), Fabbro (90'+2)

Arbitro: Davide Cerea (sez. di Bergamo)

Assistenti: Davide Gigliotti (sez. di Lamezia Terme), Domenico Lombardi (sez. di Chieti)

Quarto ufficiale: Filippo Colaninno (sez. di Nola)

Operatore FVS: Nicola Morea (sez. di Molfetta)

19.39 - Finisce qui! Inter U23 batte Virtus Verona 1-0!

90'+2 - Ammoniti Topalovic e Fabbro, i due hanno litigato per diversi secondi.

90' - Sette di recupero.

90' - Occasione gigantesca per l'Inter. Cocchi arriva sul cross e cerca la soluzione tesa. Alfonso esce e smorza, la palla resta lì e Cinquegrano rimette per Zuberek, palla alta dopo la girata da ottima posizione.

89' - Ammonito Toffanin per proteste.

88' - Ultimo cambio per l'Inter. Esce Fiordilino, entra Zanchetta.

87' - Non c'è nulla per Cerea.

84' - FVS, è caduto in area Patané dopo contatto di Kaczmarski. Fresco si gioca la carta.

82' - Cambio finale per la Virtus Verona, dentro Mancini per Gatti.

80' - Esce La Gumina, entra Zuberek.

78' - L'Inter U23 prova ad addormentare i ritmi, partita ora priva di grandi emozioni.

71' - Altri due cambi per la Virtus Verona, fuori Cernigoi e Munaretti per Lerco e Fabbro. Partita molto spezzettata ora

67' - Cambi per Vecchi. Escono Berenbruch e Lavelli per Spinaccé e Topalovic. Nella Virtus Verona dentro Pagliuca per Daffara.

61' - Ammonito Alexiou, fallo su Daffara e punizione pericolosa per la Virtus Verona. Era diffidato, salterà il Lecco.

59' - Destro da lontano di Lavelli. Tanta potenza, ma Alfonso la vede partire e respinge senza problemi.

58' - Fase della gara in cui la Virtus Verona ha preso un po' di campo: l'Inter U23 deve stare attenta a controllare i ritmi per evitare di farsi schiacciare.

52' - Ammonito Zarpellon, fallo tattico su Kaczmarski.

48' - Paratona di Alfonso su Berenbruch. Palla recuperata dopo una bella riaggressione e tiro a giro del centrocampista nerazzurro con il sinistro. Bravo il portiere a distendersi in tuffo.

18.47 - Si riparte! Via alla ripresa.

18.46 - Cambi da entrambi le parti: Vecchi cambia Kaczmarski per Bovo, in casa Virtus Verona fuori Saiani per Amadio.

Inter U23 avanti con merito dopo un primo tempo lunghissimo. I nerazzurri, spesso affidandosi a Kamaté, avevano giocato bene a larghi tratti, pur non avendo chiare occasioni da rete. Poi nel recupero succede di tutto. Prima Cinquegrano viene steso da Bassi al momento di colpire di testa, ma l'arbitro lascia giocare. Sul ribaltamento di fronte incomprensione tra Berenbruch e Calligaris che lancia Cernigoni a porta vuota. L'attaccante tocca la palla prima di essere steso da Calligaris e Cerea fischia, assegnando il rigore ed espellendo Calligaris, nonostante il pallone fosse indirizzato verso la porta. Nel mentre, però, i giocatori ospiti stavano già esultando perché il pallone era finito in rete, con Cerea che aveva fischiato troppo presto. Alla fine l'FVS salva il direttore di gara, perché c'era rigore su Cinquegrano, che annulla tutto ciò che è successo in seguito. La Gumina non ha sbagliato dal dischetto, consegnando il vantaggio all'Inter U23 a metà gara.

18.29 - Fischia due volte Cerea, finisce 1-0 un infinito primo tempo.

IL GOL - Piattone potente e angolato, nulla può Alfonso. E' 1-0 per i nerazzurri.

45'+9 - GOOOOOOLLLLLL DELL'INTER U23! LA GUMINA DAL DISCHETTO!

45'+9 - Rigore per l'Inter, giudicato falloso l'intervento su Cinquerano di Bassi, che viene ammonito.

45'+4 - FVS chiamato da Vecchi. Succede di tutto a Monza. Contatto dubbio in area di rigore della Virtus Verona, poi l'azione si evolve con un pasticcio tra Berenbruch e Calligaris che porta a un gol a porta vuota di Cernigoi. Calligaris però aveva abbattuto Cernigoi, con l'arbitro che ha fischiato prima che il pallone entrasse in porta e ha espulso Calligaris.

45'+2 - Ammonito Daffara.

45' - Sei di recupero.

40' - Colpo di testa di La Gumina su bel cross di Kamaté. La palla era forse leggermente alta e sfila sul fondo dopo una minima deviazione dell'attaccante siciliano.

38' - La revisione si conclude con un nulla di fatto: la palla ha colpito la testa di Daffara.

36' - FVS in azione. Prestia colpisce di testa su corner e la palla carambola addosso al suo marcatore, Daffara. Da capire su che parte del corpo impatta il pallone.

33' - Ancora Cocchi cerca di inventare per i compagni. Questa volta il destinatario del suo bel suggerimento è Berenbruch, che si era inserito alle spalle della difesa. Tiro debole per lui, che aveva un avversario attaccato a infastidirlo.

22' - Nasce ancora dal mancino di Kamaté un'occasione per l'Inter. Palla scodellata in mezzo per La Gumina che addomestica di petto e cerca una girata davvero complicata. Palla larga, difficile fare di più.

17' - Kamaté ancora pericoloso. Bovo allarga per Cocchi a sinistra, imbucata di prima per il taglio di Kamaté, che controlla e calcia in diagonale. Palla larga alla sinistra di Alfonso.

15' - Ci prova anche Kamaté. Il giocatore nerazzurro salta Saiani e prova il sinistro da posizione defilata. Blocca Alfonso, la conclusione non era irresistibile.

14' - Occasione Inter con Cocchi. Fiordilino sfonda a sinistra, la palla arriva proprio all'esterno sinistro nerazzurro che controlla e calcia con il sinistro: tiro respinto. Forse poteva togliere un tempo di gioco calciando con il destro.

11' - Ammonito Bovo, fallo tattico su Patané che stava puntando l'area di rigore dopo diversi metri palla al piede.

10' - L'Inter prova la risposta affidandosi al collettivo. Azione manovrata, Berenbruch calcia dal limite ma la palla viene smorzata e finisce a Lavelli. Il centravanti prova a girarsi in area ma anche lui trova l'opposizione della difesa.

7' - Patané prova lo slalom, che gli riesce, e calcia di sinistro. Palla respinta in corner da Prestia.

5' - Ritmi bassi in avvio, partita molto tattica.

17.32 - Fischia Cerea, è iniziata Inter U23-Virtus Verona. Primo possesso nerazzurro.

17.30 - Minuto di silenzio per onorare la memoria del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

17.28 - Squadre in campo. Inter U23 in nerazzurro e Virtus Verona in bianco.

Dopo la vittoria di Busto Arsizio di otto giorni fa, l'Inter U23 di Stefano Vecchi cerca continuità in casa: dall'altra parte la Virtus Verona. I nerazzurri sono momentaneamente settimi, ma vincendo potrebbero tornare al quinto posto, superando Alcione e Trento. All'andata sul campo di Verona era arrivata la prima vittoria in Serie C della seconda squadra nerazzurra, un 1-2 deciso dal gol nel finale di Fiordilino. I rossoblù invece sono in piena zona playout, a -6 dal Novara che attualmente occupa la prima posizione valida per la salvezza diretta. Ecco le scelte dei due allenatori per la partita in programma all'U-Power Stadium alle 17.30.