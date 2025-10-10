Domani sera, nel match di Leskovac contro l'Albania, Aleksandar Stankovic avrà l'onore di vestire per la prima volta in carriera la maglia della Nazionale maggiore serba. Il ct Dragan Stojković, infatti, ha deciso di dare una chance al centrocampista che la scorsa estate ha saluto l'Inter per andare in prestito al Bruges: "Non ho alcun dubbio riguardo la formazione titolare, ma non posso dettarvela", la premessa fatta da Piksi ai giornalisti. Prima di anticipare quattro giocatori che partiranno dal via: "Se giocherà anche Aleksandar Stanković? Forse, forse.... Beh, vi ho detto che in porta gioca Petrović, in attacco Mitrović, che Samardžic sarà il 10... Ora ne sapete un altro: Stanković".

In seguito, il selezionatore serbo ha speso parole importanti per Stanković: "Sono rimasto piacevolmente sorpreso dai giovani che sono qui, stanno spingendo per avere una possibilità. Hanno dimostrato qualità e motivazione incredibili in pochi giorni. Sono molto contento di averli giustamente convocati a far parte della squadra A e di aver dato ad alcuni di loro una chance. Hanno un talento e un comportamento incredibili in campo".