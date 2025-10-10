Domani sera, nel match di Leskovac contro l'Albania, Aleksandar Stankovic avrà l'onore di vestire per la prima volta in carriera la maglia della Nazionale maggiore serba. Il ct Dragan Stojković, infatti, ha deciso di dare una chance al centrocampista che la scorsa estate ha saluto l'Inter per andare in prestito al Bruges: "Non ho alcun dubbio riguardo la formazione titolare, ma non posso dettarvela", la premessa fatta da Piksi ai giornalisti. Prima di anticipare quattro giocatori che partiranno dal via: "Se giocherà anche Aleksandar Stanković? Forse, forse.... Beh, vi ho detto che in porta gioca Petrović, in attacco Mitrović, che Samardžic sarà il 10... Ora ne sapete un altro: Stanković".
In seguito, il selezionatore serbo ha speso parole importanti per Stanković: "Sono rimasto piacevolmente sorpreso dai giovani che sono qui, stanno spingendo per avere una possibilità. Hanno dimostrato qualità e motivazione incredibili in pochi giorni. Sono molto contento di averli giustamente convocati a far parte della squadra A e di aver dato ad alcuni di loro una chance. Hanno un talento e un comportamento incredibili in campo".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 15:05 InterNazionali - Carlos Augusto torna in campo con il Brasile: Ancelotti lo lancia nel finale. Corea ko 5-0
- 14:50 Maifredi: "Mi hanno detto che Chivu è veramente bravo, già da giocatore non era uno normale"
- 14:35 Sacchi: "Attenzione ai giudizi sull'Italia. Mi auguro che Gattuso abbia spiegato ai suoi che..."
- 14:21 Serbia, domani l'esordio di Stankovic. Il ct Stojković: "Giocherà, i giovani che sono qui hanno un talento incredibile"
- 14:07 Mondiale U20, Italia eliminata dagli USA. Nunziata: "Risultato bugiardo. Noi tra le squadre più giovani del torneo"
- 13:53 La Croazia pareggia, ma i numeri non mentono: la partita di Sucic contro la Repubblica Ceca
- 13:38 Arnautovic bomber all time dell'Austria con il poker a San Marino, Thuram lo esalta: "King Arna, Legend"
- 13:24 Stasera Atletico-Inter, volo anticipato per i nerazzurri: la squadra di Chivu è arrivata in Libia attorno alle 13
- 13:10 La Svizzera di Akanji impegnata in Svezia, il ct Yakin: "Morale alto, la squadra sta bene"
- 12:56 Polonia, Zielinski decisivo contro la Nuova Zelanda. Urban: "Alcuni giocatori hanno dato il meglio"
- 12:42 Argentina, Scaloni: "Qui abbiamo molti top mondiali. Formazione? In queste due amichevoli vorrei fare delle prove"
- 12:28 Sky - Stasera l'amichevole Atletico-Inter, Sommer indisponibile per una leggera sindrome influenzale
- 12:14 Corea del Sud-Brasile di scena oggi alle 13, le scelte ufficiali di Ancelotti: Carlos Augusto parte dalla panchina
- 12:00 INTER-ATLETICO, oggi AMICHEVOLE in LIBIA: le ULTIMISSIME. Un BIG OUT, occhi su DIOUF e non solo
- 11:44 Koeman: "Dumfries più pericoloso dopo l'uscita di Frimpong? Una coincidenza. Denzel sta migliorando in un aspetto"
- 11:30 Ibrahimovic: "Il Milan deve tornare in Europa. Chivu? Non deve vincere. Lo scudetto..."
- 11:16 CdS - Trittico di fuoco: Chivu prepara tre Inter differenti al rientro dalla sosta. Esposito-Bonny a Roma, Lautaro in Champions, Thuram a Napoli
- 11:02 CdS - Stankovic jr: figliol prodigo interista. Chivu e Kolarov due grandi sponsor per il ritorno a Milano
- 10:48 Gagliardini: "Mesi non semplici quest'estate. Handanovic punto di riferimento"
- 10:34 De Bruyne: "Di me e Conte si è parlato molto. Ci sono momenti in cui la pensi diversamente ma..."
- 10:20 Vecchi: "Inter U23, ecco i nostri obiettivi per la stagione. Da anni parlavo di seconde squadre perché..."
- 10:06 Inter-Atletico Madrid, i convocati di Simeone: diversi big con il "Cholo"
- 09:52 Casarin: "Tecnologia? Giusto: ormai solo l'arbitro non vedeva la moviola"
- 09:38 TS - Inter-Atletico, occasione per quattro. Dubbi sulla posizione di Diouf
- 09:24 TS - Inter-Atletico, non solo calcio. Tanti vip a Bengasi e Zanetti farà... il commentatore
- 09:10 CdS - Test con l'Atletico: gli occhi di Chivu su Luis Henrique e Diouf
- 08:56 GdS - Inter più asciutta e tonica: Lautaro e Dimarco di nuovo al top. Ma non solo...
- 08:42 Gasperini: "Viviamo il piacere di affrontare l'Inter da primi in classifica. L'attacco valorizza il gioco: Chivu ha quattro punte di primo livello e ha speso lì"
- 08:42 GdS - Bonny è super: i numeri parlano chiaro. Lontani i tempi di Arnautovic, Correa e Taremi
- 08:28 Dumfries: "Cambio con la Cremonese? Normale l'incazzatura. Dopo la sosta inizia un ciclo di partite difficili"
- 08:14 GdS - Oggi Inter-Atletico a Bengasi: Chivu con i reduci e tanti baby. Out pure Sommer
- 08:00 Platini: "Avevo firmato con l'Inter, poi è saltato tutto perché gli stranieri non potevano arrivare in Italia"
- 00:00 Da Seedorf a De Boer, la preistoria da non ripetere
- 23:50 Niente Italia per Soulé: il giallorosso non cambia idea e continua ad aspettare l'Argentina
- 23:40 Si ferma il sogno azzurro di Mosconi e Iddrissou al Mondiale U20. L'Italia di Nunziata perde 3-0 con gli USA
- 23:35 Zielinski dopo l'eurogol con la sua Polonia: "Ogni rete è unica. La cosa più importante però è aver vinto la partita"
- 23:30 Romano: "L'Inter non ha bocciato Martinez. Da Caprile a Sommer: ecco la situazione. E su Upamecano..."
- 23:16 Lucarelli: "Pio Esposito? La forza è quella di mettere questi calciatori nelle condizioni migliori"
- 23:03 Arnautovic, poker per la storia a San Marino: ora è lui il principe dei bomber dell'Austria
- 22:49 InterNazionali - Zielinski fa gol con la Polonia, Dumfries assist per il 4-0 contro Malta. Solo 0-0 per la Croazia di Sucic
- 22:34 Mondiali in inverno, arriva l'apertura della FIFA: "Ci riflettiamo, in Qatar esperimento riuscito"
- 22:20 Etienne Eto'o: "Ci sono alcune piccole cose in cui somiglio a mio padre. Ma voglio fare la mia carriera"
- 22:06 Sabato: "L'Inter si è ripresa. Dimarco-Inzaghi? Meglio un confronto faccia a faccia"
- 21:52 Linus: "Se fossi Sala straccerei il contratto per il nuovo stadio e terrei San Siro. Mia moglie da architetto però..."
- 21:38 Dovbyk: "Il rigore sbagliato contro il Lille primo mio momento spiacevole. Mi pento di non aver tirato il terzo"
- 21:24 fcinSpinaccè, impatto sorprendente con il professionismo. L'Inter ha già in mente il percorso per lui
- 21:10 La UEFA replica ad A22 Sports Management: "Nessun piano per modificare la Champions League"
- 20:56 Martina Calvo, la Niña Maravilla del padel, svela: "Ho giocato con l’Osasuna e in Italia tifo Inter"
- 20:40 Nazionale italiana, Tonali: "Gattuso ci ha ridato coraggio. Futuro in Italia? Non chiudo la porta"
- 20:26 Italia U21, Baldini: "Domani dovrò lasciare cinque ragazzi in tribuna e mi pesa molto"
- 20:12 Galante: "Chivu mi sta piacendo, bravo a entrare nella testa dei giocatori. Pio Esposito ha la testa giusta"
- 19:56 Polonia, alle 20.45 il test amichevole con la Nuova Zelanda: Piotr Zielinski in campo da capitano
- 19:42 Rep. Ceca-Croazia, Sucic titolare nello spareggio per il 1° posto. Paesi Bassi, Dumfries dal 1' e De Vrij in panca con Malta
- 19:28 Argentina-Venezuela, Lautaro titolare con Julian Alvarez. Chance per Nico Paz nel tridente d'attacco di Scaloni?
- 19:14 Dimarco: "Nuno Mendes e Theo fortissimi, mi piace osservarli per un motivo. Non giudico un terzino in base al 'piede'"
- 19:00 Rivivi la diretta! BONNY e PIO, dietro la THULA ora c'è VITA: FOCUS sull'ATTACCO. Domani INTER-ATLETICO: le ULTIME
- 18:49 Turchia, Calhanoglu pronto a entrare nel club dei giocatori con 100 presenze: in Bulgaria la prima occasione
- 18:35 Nel 2026 arriva 'Inter The Opus', un tributo senza precedenti alla storia del club nerazzurro
- 18:21 AIC, Calcagno: "Riflessioni di Rabiot legittime, non andrebbero messe in relazione con i suoi guadagni"
- 18:07 Nuovo format Champions League, A22 Sports conferma le trattative con la UEFA. Ma non c'è un accordo
- 17:53 Al-Khelaifi: "Il calcio è passione, amore: qui per costruire ponti, non conflitti"
- 17:39 La smentita di Cannavaro: "Fake news sull'ingaggio, in Uzbekistan progetto serio"
- 17:24 Cristante: "Con la Roma non siamo accreditati per lo Scudetto, ma lavoriamo per colmare il gap"
- 17:10 Corea del Sud-Brasile, prove di 4-2-4 per Ancelotti: Douglas Santos a sinistra, Carlos Augusto dalla panchina
- 16:55 Serie A, Pulisic MVP di settembre: battuti Dimarco e altri quattro candidati
- 16:40 Iddrissou: "Thuram tra i miei modelli, mi piacerebbe far parte dell'Inter U23. Mondiale? Ho chiesto scusa per l'espulsione"
- 16:26 Skriniar: "Fenerbahce prima scelta da subito. L'esonero di Mourinho? Neanche lui se lo aspettava"
- 16:12 fcinDimarco, avvio super: in Serie A nessuno come lui. E procedono i dialoghi per il rinnovo: i dettagli
- 15:58 Inter-Atletico Madrid, l'amichevole di Reconstruction Cup sarà visibile in TV: ecco dove seguirla
- 15:44 Read e l'ammirazione per Dumfries: "Un esempio". Poi scherza: "In futuro dovrà preoccuparsi del suo posto in Nazionale"