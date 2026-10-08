L'ex difensore del Manchester City, Manuel Akanji, alla sua seconda stagione con l'Inter, ha espresso la sua preoccupazione per la possibilità di vedersi revocare i trofei vinti durante la sua permanenza all'Etihad Stadium. Queste dichiarazioni giungono dopo che una commissione indipendente ha giudicato il club colpevole di 114 delle 115 accuse relative a irregolarità finanziarie commesse nell'arco di nove anni, gettando un'ombra di incertezza sui successi passati. Akanji, che ha avuto un enorme successo con il Manchester City, vincendo due titoli di Premier League, due FA Cup e la Champions League, ha ammesso le sue paure in un'intervista a Nau: "Sono ancora in contatto con alcuni giocatori, ma non so niente di più di voi. Ci è stato detto di mantenere la calma, che avevano tutto sotto controllo e che non era successo niente di grave".

Fiducia

Nonostante la situazione attuale, Akanji rimane fiducioso che le rassicurazioni fornite dalla dirigenza del Manchester City si rivelino veritiere: "Ho fiducia nelle persone che sono al comando del Manchester City. Spero di non perdere i miei titoli. Sarebbe un vero peccato. Ma vedo tutto solo sui notiziari. Chissà cos'altro potrebbero scoprire. State ancora cercando cose legate al Coronavirus accadute cinque anni fa...". Il club inglese ha presentato ricorso contro le conclusioni della commissione indipendente. Le accuse contro il Manchester City derivano da presunte irregolarità finanziarie avvenute tra il 2009 e il 2018. Sebbene Akanji abbia firmato per il Manchester City nel 2022, quindi al di fuori del periodo contestato, le implicazioni per il club rimangono gravi.