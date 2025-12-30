Il calcio come strumento per attirare investimenti stranieri nel nostro Paese. Questo è uno dei tanti punti di rilievo toccati dal Bilancio Integrato della FIGC presentato quest'oggi relativo al 2024. Nel documento si fa presente come siano ben 26 le proprietà straniere nel nostro Paese, per una media di oltre un club su 4; di queste, 14 provengono dagli Stati Uniti come Oaktree, titolare dell'Inter. Tra il 2011 e il 2024, l’investimento complessivo dei proprietari stranieri (in termini di ricapitalizzazioni) è stato pari a quasi 5 miliardi di euro.