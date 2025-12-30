Dopo le voci sull'interruzione del prestito al Genoa di Valentin Carboni arrivano indiscrezioni anche su suo fratello Franco. L'esterno sinistro classe 2003 la scorsa estate si è trasferito dall'Inter all'Empoli in Serie B con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione dei toscani, al momento noni in classifica.

L'argentino sta però faticando a trovare spazio in azzurro e secondo le informazioni de Il Secolo XIX potrebbe cambiare maglia a gennaio: tra i club interessari ci sarebbe anche la Sampdoria.